تأييد السجن 10 سنوات لمتهم استدرج فتاة بوظيفة وهمية واتجر بها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬ورود‭ ‬بلاغ‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬في‭ ‬الأشخاص‭ ‬يفيد‭ ‬باحتجاز‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬بإحدى‭ ‬الشقق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المتهم،‭ ‬فتوجهت‭ ‬الجهات‭ ‬الأمنية‭ ‬المختصة‭ ‬وتم‭ ‬تحرير‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬وضبط‭ ‬المتهم،‭ ‬وتبين‭ ‬أن‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬حضرت‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬إيهامها‭ ‬بفرصة‭ ‬عمل،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬فور‭ ‬حضورها‭ ‬استقبلها‭ ‬المتهم‭ ‬ونقلها،‭ ‬وآواها‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الشقق‭ ‬وحجز‭ ‬حريتها،‭ ‬وأجبرها‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬القسري‭ ‬بقيامها‭ ‬بالأعمال‭ ‬المنزلية‭ ‬دون‭ ‬رضاها‭ ‬وبدون‭ ‬أجر،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬الاعتداء‭ ‬عليها‭ ‬جنسياً‭.‬

وأفادت‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬بأن‭ ‬المتهم‭ ‬الآسيوي‭ ‬استدرجها‭ ‬لفرصة‭ ‬عمل‭ ‬وهمية‭ ‬بمساعدة‭ ‬آخر‭ ‬حيث‭ ‬استقبلها‭ ‬المتهم‭ ‬ونقلها‭ ‬وآواها‭ ‬في‭ ‬شقة‭ ‬بطريق‭ ‬الإكراه‭ ‬والتهديد‭ ‬والحيلة‭ ‬وحجز‭ ‬حريتها‭ ‬وجواز‭ ‬سفرها‭ ‬لغرض‭ ‬إساءة‭ ‬استعمالها‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬القسري‭ ‬والاستغلال‭ ‬الجنسي‭ ‬كما‭ ‬واقعها‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬بغير‭ ‬رضاها‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬أشخاص‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مساعدتها‭ ‬وبالفعل‭ ‬تم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬وضعها‭ ‬وحضرت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬وتم‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬المتهم،‭ ‬وباشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬التحقيق‭ ‬فور‭ ‬تلقيها‭ ‬البلاغ‭ ‬حيث‭ ‬استمعت‭ ‬إلى‭ ‬أقوال‭ ‬المجني‭ ‬عليها،‭ ‬وقامت‭ ‬بتوفير‭ ‬الحماية‭ ‬اللازمة‭ ‬لها‭ ‬وإيداعها‭ ‬بدار‭ ‬الإيواء‭ ‬التابعة‭ ‬للجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬وعرضتها‭ ‬على‭ ‬الطب‭ ‬الشرعي‭ ‬لتقديم‭ ‬كافة‭ ‬الدعم‭ ‬والعلاج‭ ‬اللازم،‭ ‬واستجوبت‭ ‬المتهم‭ ‬وأمرت‭ ‬بحبسه‭ ‬احتياطياً،‭ ‬كما‭ ‬طلبت‭ ‬تحريات‭ ‬الشرطة‭ ‬التي‭ ‬أكدت‭ ‬صحة‭ ‬الواقعة،‭ ‬واستمعت‭ ‬إلى‭ ‬مجريها‭ ‬وأحيلت‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬التي‭ ‬قضت‭ ‬بمعاقبة‭ ‬المتهم‭ ‬بالسجن‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬وأيدته‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭.‬