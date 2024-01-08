((أكسيوس)): خطة إسرائيلية لإفشال جهود محاكمتها دوليا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نشر موقع «أكسيوس» تقريراً يكشف عن تحركات دؤوبة لتل أبيب تسعى من خلالها لإغلاق ملف محاكمتها دولياً، بعد الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي، أمام محكمة العدل الدولية؛ والتي تتهم فيها «إسرائيل» بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
وقال الموقع في تقرير له إنه حصل على نسخة من برقية أصدرتها الخارجية الإسرائيلية، تتضمن تعليمات لسفاراتها بالضغط على الدبلوماسيين والسياسيين في البلدان المضيفة لهم لإصدار بيانات ضد القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا.
كما توضح البرقية خطة العمل الدبلوماسية الإسرائيلية قبل جلسة «العدل الدولية» الأسبوع المقبل، وذلك بممارسة ضغط دولي على المحكمة لعدم إصدار أمر قضائي يأمر «إسرائيل» بتعليق حربها على غزة.
ويتضح من برقية الخارجية الإسرائيلية أن الهدف الاستراتيجي لـ«إسرائيل» هو أن ترفض المحكمة طلب إصدار أمر قضائي، وتمتنع عن تحديد أن «إسرائيل» ترتكب إبادة جماعية في غزة، وتعترف بأن الجيش الإسرائيلي يعمل بالقطاع وفقاً للقانون الدولي.
وجاء في البرقية أن «حكم المحكمة قد تكون له تداعيات كبيرة سياسياً واقتصادياً وأمنياً وليس فقط قانونياً»، ولذلك تؤكد: «نطلب بياناً عاماً فورياً لا لبس فيه على غرار ما يلي: أن تقول علناً وبشكل واضح، إن بلدك يرفض الاتهامات الشنيعة والسخيفة التي لا أساس لها ضد إسرائيل».
وتقول البرقية إنه بموجب اتفاقية عام 1948، يتم تعريف الإبادة الجماعية على أنها خلق ظروف لا تسمح ببقاء السكان مع نية إبادتهم. ومن ثم، فإن تأكيد جهود «إسرائيل» لزيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة وخفض عدد المدنيين الذين يقتلون «أمر بالغ الأهمية».
وفي البرقية، صدرت تعليمات للسفارات الإسرائيلية بأن تطلب من الدبلوماسيين والسياسيين على أعلى المستويات «الاعتراف علناً بأن إسرائيل تعمل على زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، فضلاً عن تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين، وأنها تتصرف دفاعاً عن النفس».
كما صدرت تعليمات للسفراء الإسرائيليين بالعمل بشكل عاجل للحصول على مثل هذه التصريحات قبل الجلسة التي تبدأ يوم 11 يناير، وقيل لهم إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيبعث برسائل إلى العشرات من زعماء العالم على المنوال نفسه.
ورفعت جنوب أفريقيا القضية الأسبوع الماضي، وتقول في تقريرها المؤلف من 84 صفحة، إن الحملة العسكرية في غزة تنتهك التزامات «إسرائيل» بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
وتعرف تلك الاتفاقية الإبادة الجماعية بأنها «أفعال ترتكب بقصد التدمير، كلياً أو جزئياً، لمجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية»، مؤكدةً أن تصرفات «إسرائيل» في غزة «تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير» من السكان الفلسطينيين في القطاع.
ورفضت «إسرائيل» على الفور القضية باعتبار أنها «لا أساس لها من الصحة»، لكنها عكس القضايا السابقة بالمحاكم الدولية، قررت المثول أمام المحكمة، لأنها من الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية، وهناك سيمثلها المحامي البريطاني مالكولم شو.
وقد طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة اتخاذ إجراءات مؤقتة عاجلة، وضمن ذلك إصدار أمر لإسرائيل بتعليق حملتها العسكرية في غزة، وذلك مدة استمرار القضية.
ورغم أن أوامر «العدل الدولية» ملزمة، فإنه من الصعب تنفيذها، خاصةً أن روسيا رفضت أمر المحكمة العام الماضي بوقف غزوها لأوكرانيا.
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