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((أكسيوس)): خطة إسرائيلية لإفشال جهود محاكمتها دوليا

1/8/2024 7:11:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نشر‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬أكسيوس‮»‬‭ ‬تقريراً‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬تحركات‭ ‬دؤوبة‭ ‬لتل‭ ‬أبيب‭ ‬تسعى‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬لإغلاق‭ ‬ملف‭ ‬محاكمتها‭ ‬دولياً،‭ ‬بعد‭ ‬الدعوة‭ ‬التي‭ ‬رفعتها‭ ‬جنوب‭ ‬أفريقيا‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية؛‭ ‬والتي‭ ‬تتهم‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬إسرائيل‮»‬‭ ‬بارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

وقال‭ ‬الموقع‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬له‭ ‬إنه‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬برقية‭ ‬أصدرتها‭ ‬الخارجية‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬تتضمن‭ ‬تعليمات‭ ‬لسفاراتها‭ ‬بالضغط‭ ‬على‭ ‬الدبلوماسيين‭ ‬والسياسيين‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬المضيفة‭ ‬لهم‭ ‬لإصدار‭ ‬بيانات‭ ‬ضد‭ ‬القضية‭ ‬التي‭ ‬رفعتها‭ ‬جنوب‭ ‬أفريقيا‭.‬

كما‭ ‬توضح‭ ‬البرقية‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬قبل‭ ‬جلسة‭ ‬‮«‬العدل‭ ‬الدولية‮»‬‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل،‭ ‬وذلك‭ ‬بممارسة‭ ‬ضغط‭ ‬دولي‭ ‬على‭ ‬المحكمة‭ ‬لعدم‭ ‬إصدار‭ ‬أمر‭ ‬قضائي‭ ‬يأمر‭ ‬‮«‬إسرائيل‮»‬‭ ‬بتعليق‭ ‬حربها‭ ‬على‭ ‬غزة‭.‬

ويتضح‭ ‬من‭ ‬برقية‭ ‬الخارجية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬لـ«إسرائيل‮»‬‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬ترفض‭ ‬المحكمة‭ ‬طلب‭ ‬إصدار‭ ‬أمر‭ ‬قضائي،‭ ‬وتمتنع‭ ‬عن‭ ‬تحديد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إسرائيل‮»‬‭ ‬ترتكب‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وتعترف‭ ‬بأن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يعمل‭ ‬بالقطاع‭ ‬وفقاً‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حكم‭ ‬المحكمة‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬له‭ ‬تداعيات‭ ‬كبيرة‭ ‬سياسياً‭ ‬واقتصادياً‭ ‬وأمنياً‭ ‬وليس‭ ‬فقط‭ ‬قانونياً‮»‬،‭ ‬ولذلك‭ ‬تؤكد‭: ‬‮«‬نطلب‭ ‬بياناً‭ ‬عاماً‭ ‬فورياً‭ ‬لا‭ ‬لبس‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ما‭ ‬يلي‭: ‬أن‭ ‬تقول‭ ‬علناً‭ ‬وبشكل‭ ‬واضح،‭ ‬إن‭ ‬بلدك‭ ‬يرفض‭ ‬الاتهامات‭ ‬الشنيعة‭ ‬والسخيفة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬أساس‭ ‬لها‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‮»‬‭.‬

وتقول‭ ‬البرقية‭ ‬إنه‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاقية‭ ‬عام‭ ‬1948،‭ ‬يتم‭ ‬تعريف‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬خلق‭ ‬ظروف‭ ‬لا‭ ‬تسمح‭ ‬ببقاء‭ ‬السكان‭ ‬مع‭ ‬نية‭ ‬إبادتهم‭. ‬ومن‭ ‬ثم،‭ ‬فإن‭ ‬تأكيد‭ ‬جهود‭ ‬‮«‬إسرائيل‮»‬‭ ‬لزيادة‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬لسكان‭ ‬غزة‭ ‬وخفض‭ ‬عدد‭ ‬المدنيين‭ ‬الذين‭ ‬يقتلون‭ ‬‮«‬أمر‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬البرقية،‭ ‬صدرت‭ ‬تعليمات‭ ‬للسفارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بأن‭ ‬تطلب‭ ‬من‭ ‬الدبلوماسيين‭ ‬والسياسيين‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات‭ ‬‮«‬الاعتراف‭ ‬علناً‭ ‬بأن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬لغزة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تقليل‭ ‬الأضرار‭ ‬التي‭ ‬تلحق‭ ‬بالمدنيين،‭ ‬وأنها‭ ‬تتصرف‭ ‬دفاعاً‭ ‬عن‭ ‬النفس‮»‬‭.‬

كما‭ ‬صدرت‭ ‬تعليمات‭ ‬للسفراء‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬بالعمل‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬قبل‭ ‬الجلسة‭ ‬التي‭ ‬تبدأ‭ ‬يوم‭ ‬11‭ ‬يناير،‭ ‬وقيل‭ ‬لهم‭ ‬إن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو،‭ ‬سيبعث‭ ‬برسائل‭ ‬إلى‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬زعماء‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬المنوال‭ ‬نفسه‭.‬

ورفعت‭ ‬جنوب‭ ‬أفريقيا‭ ‬القضية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬وتقول‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬84‭ ‬صفحة،‭ ‬إن‭ ‬الحملة‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬تنتهك‭ ‬التزامات‭ ‬‮«‬إسرائيل‮»‬‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاقية‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬لعام‭ ‬1948‭.‬

وتعرف‭ ‬تلك‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬أفعال‭ ‬ترتكب‭ ‬بقصد‭ ‬التدمير،‭ ‬كلياً‭ ‬أو‭ ‬جزئياً،‭ ‬لمجموعة‭ ‬قومية‭ ‬أو‭ ‬إثنية‭ ‬أو‭ ‬عنصرية‭ ‬أو‭ ‬دينية‮»‬،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أن‭ ‬تصرفات‭ ‬‮«‬إسرائيل‮»‬‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬تعتبر‭ ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية،‭ ‬لأنها‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تدمير‭ ‬جزء‭ ‬كبير‮»‬‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭.‬

ورفضت‭ ‬‮«‬إسرائيل‮»‬‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬القضية‭ ‬باعتبار‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أساس‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬الصحة‮»‬،‭ ‬لكنها‭ ‬عكس‭ ‬القضايا‭ ‬السابقة‭ ‬بالمحاكم‭ ‬الدولية،‭ ‬قررت‭ ‬المثول‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة،‭ ‬لأنها‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الموقعة‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية،‭ ‬وهناك‭ ‬سيمثلها‭ ‬المحامي‭ ‬البريطاني‭ ‬مالكولم‭ ‬شو‭.‬

وقد‭ ‬طلبت‭ ‬جنوب‭ ‬أفريقيا‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬مؤقتة‭ ‬عاجلة،‭ ‬وضمن‭ ‬ذلك‭ ‬إصدار‭ ‬أمر‭ ‬لإسرائيل‭ ‬بتعليق‭ ‬حملتها‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وذلك‭ ‬مدة‭ ‬استمرار‭ ‬القضية‭.‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬أوامر‭ ‬‮«‬العدل‭ ‬الدولية‮»‬‭ ‬ملزمة،‭ ‬فإنه‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬تنفيذها،‭ ‬خاصةً‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬رفضت‭ ‬أمر‭ ‬المحكمة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بوقف‭ ‬غزوها‭ ‬لأوكرانيا‭.‬

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