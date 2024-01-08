أشتية يرحب بمساعي جنوب إفريقيا لمحاكمة إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وطلبت‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬من‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬إصدار‭ ‬أمر‭ ‬عاجل‭ ‬يعلن‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تنتهك‭ ‬التزاماتها‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬المبرمة‭ ‬عام‭ ‬1948‭ ‬في‭ ‬حربها‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وتنفي‭ ‬إسرائيل‭ ‬الاتهامات‭ ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬ستمثل‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬لاهاي‭ ‬لدحض‭ ‬الاتهامات‭.‬

وتدعم‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬إقامة‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬إسرائيل‭. ‬كما‭ ‬شبهت‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بقضية‭ ‬الأغلبية‭ ‬السوداء‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬خلال‭ ‬حقبة‭ ‬الفصل‭ ‬العنصري،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تعارضه‭ ‬إسرائيل‭ ‬بشدة‭.‬

وقال‭ ‬أشتيه‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأسبوعي‭ ‬للحكومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬رام‭ ‬الله‭: ‬‮«‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬ستقف‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬متهمة‭ ‬بارتكاب‭ ‬مجازر‭ ‬بهدف‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬بحق‭ ‬شعبنا‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬يرفع‭ ‬علم‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬فلسطين،‭ ‬تلك‭ ‬الدولة‭ ‬التي‭ ‬ستقول‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬والعالم‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬دولة‭ ‬مجرمة‭ ‬وإنها‭ ‬ترتكب‭ ‬جرائم‭ ‬بحق‭ ‬الفلسطينيين‮»‬‭.‬

وتضطلع‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بحل‭ ‬النزاعات‭ ‬بين‭ ‬الدول‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تعقد‭ ‬المحكمة‭ ‬جلسة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬المستعجلة‭ ‬التي‭ ‬رفعتها‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬لوقف‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وأسفر‭ ‬العدوان‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬22‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬بحسب‭ ‬مسؤولي‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينيين‭. ‬

وقال‭ ‬أشتية‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬هو‭ ‬جريمة‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭ ‬فكيف‭ ‬تكون‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية؟‭ ‬22‭ ‬ألف‭ ‬شهيد‭ ‬و60‭ ‬ألف‭ ‬جريح،‭ ‬و1‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬نازح‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬شهور،‭ ‬أليس‭ ‬قطع‭ ‬الماء‭ ‬والكهرباء‭ ‬ومنع‭ ‬الدواء‭ ‬بهدف‭ ‬القتل‭ ‬جريمة‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية؟‭ ‬أليس‭ ‬التهجير‭ ‬والقتل‭ ‬والتطهير‭ ‬العرقي‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية؟‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬إن‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬لن‭ ‬تعالج‭ ‬ملفات‭ ‬في‭ ‬الماضي،‭ ‬بل‭ ‬الجرائم‭ ‬تحدث‭ ‬اليوم‭ ‬أمام‭ ‬نظر‭ ‬وسمع‭ ‬كل‭ ‬العالم،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬قضاة‭ ‬المحكمة‭ ‬الخمسة‭ ‬عشر‭ ‬الذين‭ ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يقفوا‭ ‬مع‭ ‬الحقيقة‭ ‬والحق‭ ‬وليس‭ ‬مع‭ ‬الضغوط‭ ‬السياسية‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬إنني‭ ‬باسم‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أتمنى‭ ‬للفريق‭ ‬القانوني‭ ‬التوفيق،‭ ‬وأن‭ ‬تقضي‭ ‬المحكمة‭ ‬بوقف‭ ‬الحرب‭ ‬فورا،‭ ‬ووقف‭ ‬العدوان‭ ‬فورا،‭ ‬وتستمر‭ ‬إجراءات‭ ‬محاكمة‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المحاكم‭ ‬الدولية‮»‬‭.‬