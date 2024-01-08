مقتل قيادي عسكري بارز في حزب الله بقصف إسرائيلي استهدفه في جنوب لبنان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬نعى‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬الشهيد‭ ‬المجاهد‭ ‬القائد‭ ‬وسام‭ ‬حسن‭ ‬طويل‮»‬‭ ‬من‭ ‬بلدة‭ ‬خربة‭ ‬سلم‭. ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬ارتقى‭ ‬شهيداً‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬القدس‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬العبارة‭ ‬التي‭ ‬يستخدمها‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬لنعي‭ ‬مقاتليه‭ ‬الذين‭ ‬يقتلون‭ ‬بنيران‭ ‬إسرائيلية‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬وهذه‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬يستخدم‭ ‬فيها‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬صفة‭ ‬‮«‬قائد‮»‬‭ ‬عند‭ ‬نعي‭ ‬أحد‭ ‬عناصره‭.‬

ويعد‭ ‬طويل‭ ‬القيادي‭ ‬العسكري‭ ‬الأعلى‭ ‬رتبة‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الذي‭ ‬يقتل‭ ‬بنيران‭ ‬إسرائيلية‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭ ‬عند‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭. ‬ونشر‭ ‬الإعلام‭ ‬الحربي‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬مجموعة‭ ‬صور‭ ‬لطويل،‭ ‬يظهر‭ ‬في‭ ‬إحداها‭ ‬وهو‭ ‬يجلس‭ ‬قرب‭ ‬قائد‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬اللواء‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭ ‬الذي‭ ‬قُتل‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬أمريكية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬2020‭. ‬

وظهر‭ ‬في‭ ‬صور‭ ‬أخرى‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬قيادات‭ ‬الحزب،‭ ‬بينهم‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للحزب‭ ‬حسن‭ ‬نصرالله،‭ ‬والقيادي‭ ‬السابق‭ ‬عماد‭ ‬مغنية‭ ‬الذي‭ ‬قتل‭ ‬بتفجير‭ ‬سيارة‭ ‬مفخخة‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬عام‭ ‬2008،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬مصطفى‭ ‬بدر‭ ‬الدين،‭ ‬القيادي‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬عام‭ ‬2016‭. ‬

ومنذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬تشهد‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تبادلا‭ ‬يوميا‭ ‬للقصف‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬والجيش‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬ويعلن‭ ‬الحزب‭ ‬استهداف‭ ‬مواقع‭ ‬ونقاط‭ ‬عسكرية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬‮«‬إسناداً‮»‬‭ ‬لغزة،‭ ‬بينما‭ ‬يردّ‭ ‬الجيش‭ ‬بقصف‭ ‬جوي‭ ‬ومدفعي‭ ‬يقول‭ ‬إنه‭ ‬يستهدف‭ ‬‮«‬بنى‭ ‬تحتية‮»‬‭ ‬للحزب‭ ‬وتحركات‭ ‬مقاتلين‭.‬

لكنّ‭ ‬الخشية‭ ‬من‭ ‬توسّع‭ ‬نطاق‭ ‬الحرب‭ ‬تصاعدت‭ ‬بعد‭ ‬اغتيال‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬صالح‭ ‬العاروري‭ ‬مع‭ ‬ستة‭ ‬آخرين‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بضربة‭ ‬جوية‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت،‭ ‬معقل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬وقالت‭ ‬السلطات‭ ‬اللبنانية‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬وحماس‭ ‬وواشنطن‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬نفذت‭ ‬العملية،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬تعلق‭ ‬إسرائيل‭. ‬ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭ ‬عبر‭ ‬الحدود،‭ ‬قتل‭ ‬182‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬بينهم‭ ‬136‭ ‬عنصرا‭ ‬من‭ ‬الحزب،‭ ‬وفق‭ ‬حصيلة‭ ‬جمعتها‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وأحصى‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬مقتل‭ ‬14‭ ‬شخصاً‭ ‬بينهم‭ ‬تسعة‭ ‬عسكريين‭. ‬وبعد‭ ‬اغتيال‭ ‬العاروري،‭ ‬حذّر‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬حسن‭ ‬نصرالله‭ ‬الأربعاء‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬مغبّة‭ ‬شنّ‭ ‬حرب‭ ‬على‭ ‬لبنان‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬نقاتل‭ ‬في‭ ‬الجبهة‭ ‬بحسابات‭ ‬مضبوطة‭ ‬ولذلك‭ ‬ندفع‭ ‬ثمنا‭ ‬من‭ ‬أرواح‭ ‬شبابنا‮»‬‭. ‬ونبّه‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬فكر‭ ‬العدو‭ ‬أن‭ ‬يشن‭ ‬حربا‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬فسيكون‭ ‬قتالنا‭ ‬بلا‭ ‬سقوف‭ ‬وبلا‭ ‬قواعد‭ ‬وبلا‭ ‬حدود‭ ‬وبلا‭ ‬ضوابط‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬لسنا‭ ‬خائفين‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬ولا‭ ‬نخشاها‮»‬‭.‬

وتشهد‭ ‬بيروت‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬زيارات‭ ‬لدبلوماسيين‭ ‬غربيين‭ ‬سعياً‭ ‬إلى‭ ‬ضبط‭ ‬النفس‭ ‬وتجنّب‭ ‬حصول‭ ‬تصعيد‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬ولبنان،‭ ‬والدفع‭ ‬باتجاه‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬قد‭ ‬تشمل‭ ‬تسوية‭ ‬الخلاف‭ ‬الحدودي‭ ‬البري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬ونبّه‭ ‬مسؤول‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬السبت‭ ‬من‭ ‬بيروت،‭ ‬حيث‭ ‬التقى‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬تجنّب‭ ‬‮«‬جر‭ ‬لبنان‭ ‬إلى‭ ‬نزاع‭ ‬إقليمي‮»‬‭ ‬مخاطباً‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يخرج‭ ‬أحد‭ ‬منتصراً‭ ‬من‭ ‬نزاع‭ ‬إقليمي‮»‬‭.‬