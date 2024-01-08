دراسة تكشف عن الحاجة الملحَّة إلى تطبيق الابتكار في جميع قطاعات الصناعة لتبني استراتيجيات الحد من الضرر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)sight

وشمل‭ ‬استطلاع‭ ‬الرأي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2500‭ ‬مشارك‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأربع،‭ ‬حيث‭ ‬أظهرت‭ ‬النتائج‭ ‬تأييد‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬الكويت‭ ‬وبغالبية‭ (‬62 ‭%‬ ‭) ‬لفكرة‭ ‬أن‭ ‬ابتكار‭ ‬المنتجات‭ ‬هو‭ ‬مفتاح‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الضرر‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬عبّر‭ ‬المشاركون‭ ‬من‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وبغالبية‭ ‬45 ‭%‬ ‭ ‬عن‭ ‬اقتناعهم‭ ‬بهذه‭ ‬الفكرة‭.‬

كما‭ ‬أظهر‭ ‬الاستطلاع‭ ‬أن‭ ‬86 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬و89 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬الكويت‭ ‬يرون‭ ‬بأن‭ ‬قطاع‭ ‬التبغ‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬الصناعات‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬مواضيع‭ ‬معالجة‭ ‬الضرر‭. ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬غالبية‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الأربعة‭ ‬إلى‭ ‬صناعات‭ ‬الوجبات‭ ‬السريعة‭ ‬والأدوية‭ ‬والسيارات‭ ‬والصناعات‭ ‬الكيماوية‭ ‬باعتبارها‭ ‬صناعات‭ ‬رئيسية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الابتكار‭ ‬وتنفيذ‭ ‬ممارسات‭ ‬كفيلة‭ ‬بالتحول‭ ‬إلى‭ ‬صناعة‭ ‬بدائل‭ ‬تتبنى‭ ‬مفهوم‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الضرر‭.‬

وبالبحث‭ ‬بشكل‭ ‬أعمق‭ ‬لفهم‭ ‬أسس‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الضرر،‭ ‬استطلع‭ ‬الاستبيان‭ ‬فهم‭ ‬الجمهور‭ ‬المستهدف‭ ‬ومعرفتهم‭ ‬بممارسات‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الضرر،‭ ‬وما‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬اعتيادي‭ ‬أو‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬وعي‭ ‬تام‭ ‬بهذه‭ ‬الممارسات،‭ ‬وأظهرت‭ ‬الدراسة‭ ‬معرفة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الممارسات‭ ‬لدى‭ ‬المشاركين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬استطلاع‭ ‬آراؤهم،‭ ‬وخاصة‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬بنسبة‭ (‬47 ‭%‬ ‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬باقي‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تراوحت‭ ‬بين‭ ‬13 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬و15 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬و17 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭. ‬وعندما‭ ‬سئل‭ ‬المشاركون‭ ‬عن‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الضرر‭ ‬في‭ ‬الممارسة‭ ‬العملية،‭ ‬أشار‭ ‬معظمهم‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬أحزمة‭ ‬الأمان‭ ‬والمركبات‭ ‬الهجينة‭ ‬والكهربائية‭ ‬وخوذات‭ ‬الدراجات‭ ‬واللقاحات‭ ‬باعتبارها‭ ‬ممارسات‭ ‬أكثر‭ ‬شيوعاً‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬الضرر‭.‬

كما‭ ‬كشفت‭ ‬الدراسة،‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الأربعة،‭ ‬كانت‭ ‬ممارسات‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الضرر‭ ‬أكثر‭ ‬اعتيادية‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬الوعي‭. ‬وبينما‭ ‬كان‭ ‬الكثيرون‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بأن‭ ‬ممارساتهم‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تمنع‭ ‬الضرر،‭ ‬فإن‭ ‬الأغلبية‭ ‬أيضًا‭ ‬اشتركوا‭ ‬دون‭ ‬علم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الممارسات‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يدركوا‭ ‬أنها‭ ‬تندرج‭ ‬تحت‭ ‬تعريف‭ ‬مفاهيم‭ ‬‮«‬الحد‭ ‬من‭ ‬الضرر‮»‬‭. ‬وتشمل‭ ‬ممارسات‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الأضرار‭ ‬الشائعة،‭ ‬المعروفة‭ ‬وغير‭ ‬المعروفة‭ ‬استخدام‭ ‬مستحضرات‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬أشعة‭ ‬الشمس،‭ ‬وتبريد‭ ‬الطعام،‭ ‬والتطعيمات،‭ ‬وارتداء‭ ‬أحزمة‭ ‬الأمان‭. ‬واستنادا‭ ‬الى‭ ‬نتائج‭ ‬هذا‭ ‬الاستبيان‭ ‬التي‭ ‬سلطت‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬قيام‭ ‬الصناعات‭ ‬وخاصةً‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التبغ،‭ ‬بتبني‭ ‬ممارسات‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الضرر،‭ ‬فإن‭ ‬غالبية‭ ‬المشاركين‭ ‬اعتبروا‭ ‬بأن‭ ‬المواد‭ ‬الكيميائية‭ ‬والنيكوتين‭ ‬والقطران‭ ‬وأول‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬حرق‭ ‬السجائر‭ ‬هي‭ ‬العناصر‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬صناعة‭ ‬التبغ‭ ‬معالجتها‭. ‬وفي‭ ‬الكويت‭ ‬أعربت‭ ‬أكبر‭ ‬نسبة‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬67 ‭%‬ ‭ ‬عن‭ ‬اعتقادها‭ ‬أن‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الضرر‭ ‬مهم‭ ‬للغاية‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمدخنين‭ ‬البالغين‭. ‬بينما‭ ‬أشارت‭ ‬أغلبية‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬بنسبة‭ ‬51 ‭%‬ ‭ ‬إلى‭ ‬اعتقادها‭ ‬بأنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬مدخني‭ ‬السجائر‭ ‬البالغين‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يقلعون‭ ‬عن‭ ‬التدخين‭ ‬استخدام‭ ‬بدائل‭ ‬أقل‭ ‬ضرراً‭. ‬وقال‭ ‬تركان‭ ‬دميرباس‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬الاقليمي‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬فيليب‭ ‬موريس‭ ‬للخدمات‭ ‬الإدارية‭ (‬الشرق‭ ‬الأوسط‭) ‬المحدودة‭: ‬‮«‬تؤكد‭ ‬نتائج‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬على‭ ‬الحاجة‭ ‬الملحة‭ ‬لبدء‭ ‬عمل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرائدة‭ ‬وخاصة‭ ‬تلك‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬عالية‭ ‬التنظيم‭ ‬مثل‭ ‬التبغ‭ ‬بهدف‭ ‬ابتكار‭ ‬وتطوير‭ ‬بدائل‭ ‬أفضل‭ ‬للمنتجات‭ ‬التي‭ ‬تسبب‭ ‬ضرراً‭ ‬للصحة‭ ‬العامة‭. ‬ومع‭ ‬تزايد‭ ‬وعي‭ ‬المستهلكين‭ ‬لما‭ ‬يستخدمونه،‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬تبني‭ ‬ممارسات‭ ‬مسؤولة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توظيف‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬منتجاتها‭ ‬وبالتالي‭ ‬بدء‭ ‬التحول‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الشركة‭ ‬بالكامل‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬قمنا‭ ‬في‭ ‬فيليب‭ ‬موريس‭ ‬إنترناشونال‭ ‬بتبني‭ ‬هذا‭ ‬النهج‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الحرص‭ ‬والتصميم،‭ ‬واضعين‭ ‬رفاهية‭ ‬المستهلك‭ ‬وسلامته‭ ‬في‭ ‬صميم‭ ‬عملياتنا‭. ‬ويتجسد‭ ‬التزامنا‭ ‬في‭ ‬العزم‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬التأثير‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬في‭ ‬المجتمعات‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭. ‬ويأتي‭ ‬مبدأ‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الضرر‭ ‬في‭ ‬صميم‭ ‬هذا‭ ‬الالتزام‭ ‬باعتباره‭ ‬ركناً‭ ‬رئيسياً‭ ‬من‭ ‬أركان‭ ‬رحلتنا‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬خال‭ ‬من‭ ‬الدخان‮»‬‭.

‬وتتوافق‭ ‬نتائج‭ ‬الاستبيان‭ ‬الذي‭ ‬أجرته‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬فورسايت‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬مسيرة‭ ‬التحول‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬لشركة‭ ‬فيليب‭ ‬موريس‭ ‬إنترناشونال‭ ‬نحو‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬خال‭ ‬من‭ ‬الدخان‭. ‬إذ‭ ‬يعتبر‭ ‬الوعي‭ ‬بمنتجات‭ ‬التبغ‭ ‬المسخن‭ ‬مرتفع‭ ‬نسبياً‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأسواق،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬الكويت،‭ ‬حيث‭ ‬يتصدر‭ ‬بنسبة‭ ‬48 ‭%‬ ‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬منتجات‭ ‬التبغ‭ ‬المسخن‭ ‬ليست‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬المخاطر،‭ ‬فإنها‭ ‬عندما‭ ‬يتم‭ ‬تطويرها‭ ‬وتصنيعها‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬الاثباتات‭ ‬العلمية‭ ‬وفقاً‭ ‬لمعايير‭ ‬الجودة‭ ‬والسلامة‭ ‬المناسبة،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تشكل‭ ‬بديلاً‭ ‬أفضل‭ ‬للسجائر‭. ‬وتقدم‭ ‬شركة‭ ‬فيليب‭ ‬موريس‭ ‬إنترناشونال‭ ‬هذا‭ ‬الحل‭ ‬بالفعل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منتجات‭ ‬التبغ‭ ‬المسخن،‭ ‬والمنتجات‭ ‬الخالية‭ ‬من‭ ‬الدخان‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬متوفرة‭ ‬في‭ ‬82‭ ‬سوقاً‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬بنهاية‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬12023‭. ‬ووفقاً‭ ‬للدراسة،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭ ‬والتوعية‭ ‬أمراً‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭ ‬عند‭ ‬مناقشة‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الضرر‭ ‬والتدخين‭. ‬حيث‭ ‬يعتقد‭ ‬61 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬اعتقاداً‭ ‬راسخاً‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬إعطاء‭ ‬المدخنين‭ ‬البالغين‭ ‬معلومات‭ ‬دقيقة‭ ‬ومدعومة‭ ‬علمياً‭ ‬لاتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬مستنيرة‭ ‬بشأن‭ ‬الخيارات‭ ‬الجديدة‭ ‬المتاحة‭ ‬أمامهم،‭ ‬تليها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بنسبة‭ ‬43 ‭%‬ ،‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬بنسبة‭ ‬37 ‭%‬ ،‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بنسبة‭ ‬36 ‭%‬ ‭. ‬وتعتمد‭ ‬رؤية‭ ‬شركة‭ ‬فيليب‭ ‬موريس‭ ‬إنترناشونال‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬مستقبل‭ ‬خال‭ ‬من‭ ‬التدخين‭ ‬على‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬المعلومات‭ ‬إلى‭ ‬المدخنين‭ ‬البالغين‭ ‬حول‭ ‬دور‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الضرر‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬مستويات‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬الصحية‭ ‬المعقدة‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الأمراض‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالتدخين‭ ‬وبالتالي‭ ‬رفع‭ ‬متوسط‭ ‬أعمار‭ ‬الأفراد‭. ‬