التوقعات الاقتصادية لعام 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

لذلك،‭ ‬يتوقع‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬يتباطأ‭ ‬النمو‭ ‬العالمي‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬3 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬إلى‭ ‬2‭.‬9 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬احتمالات‭ ‬تشديد‭ ‬شروط‭ ‬الائتمان‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬وارتفاع‭ ‬تكاليف‭ ‬الاقتراض‭ ‬تمثل‭ ‬‮«‬رياحا‭ ‬معاكسة‭ ‬قوية‮»‬‭ ‬للاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬المثقل‭ ‬بالديون،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬النامية‭ ‬الأكثر‭ ‬فقرا،‭ ‬والتي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الاستثمار‭ ‬لإنعاش‭ ‬النمو‭.‬

بحسب‭ ‬التقرير،‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬ينخفض‭ ‬معدل‭ ‬التضخم‭ ‬العالمي،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬عند‭ ‬8‭.‬1 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬إلى‭ ‬5‭.‬7 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬ينخفض‭ ‬أكثر‭ ‬إلى‭ ‬3‭.‬9 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

بينما‭ ‬يتوقع‭ ‬‮«‬بنك‭ ‬أوف‭ ‬أمريكا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬تنجح‭ ‬البنوك‭ ‬المركزية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الهبوط‭ ‬السلس‭ ‬رغم‭ ‬يقينها‭ ‬بأن‭ ‬المخاطر‭ ‬تفوق‭ ‬الإيجابيات‭. ‬ويتوقع‭ ‬أيضا‭ ‬تراجع‭ ‬معدلات‭ ‬التضخم‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬ليسمح‭ ‬للبنوك‭ ‬المركزية‭ ‬بتخفيض‭ ‬معدلات‭ ‬الفائدة‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬2024،‭ ‬متوقعا‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الفيدرالي‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬خفض‭ ‬معدلات‭ ‬الفائدة‭ ‬بمقدار‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬أساس‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬وفق‭ ‬التقديرات‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬الاقتصادات‭ ‬العربية،‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يبلغ‭ ‬معدل‭ ‬نمو‭ ‬الاقتصادات‭ ‬العربية‭ ‬نحو‭ ‬2‭.‬2‭ ‬بالمائة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يرتفع‭ ‬إلى‭ ‬3‭.‬3 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭. ‬ويقول‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬العربي‭ ‬إن

الدول‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬تبنت‭ ‬برامج‭ ‬إصلاح‭ ‬اقتصادي‭ ‬ورؤى‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬لتنويع‭ ‬اقتصاداتها‭ ‬وزيادة‭ ‬متانتها‭ ‬النسبية،‭ ‬وإصلاح‭ ‬بيئات‭ ‬الأعمال،‭ ‬وتشجيع‭ ‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ودعم‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري،‭ ‬أقدر‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬الصدمات‭.‬

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬الاقتصادات‭ ‬الخليجية،‭ ‬يرى‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬التوقعات‭ ‬القصيرة‭ ‬المدى‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬تحمل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الإيجابية،‭ ‬نظراً‭ ‬للنمو‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬قطاعاتها‭ ‬غير‭ ‬النفطية،‭ ‬وذلك‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬التوقعات‭ ‬تميل‭ ‬إلى‭ ‬تباطؤ‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬دول‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬خلال‭ ‬2023،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬التحسن‭ ‬بشكل‭ ‬طفيف‭ ‬في‭ ‬2024،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مؤشرات‭ ‬على‭ ‬وصول‭ ‬التضخم‭ ‬إلى‭ ‬ذروته‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬ليعاود‭ ‬الانخفاض‭ ‬بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬بعض‭ ‬الاختلافات‭ ‬بين‭ ‬الدول‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالقطاع‭ ‬المالي،‭ ‬يلاحظ‭ ‬أن‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬استمرت‭ ‬في‭ ‬الارتفاع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬بوتيرة‭ ‬أبطأ‭ ‬مما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬بينما‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

وعلى‭ ‬الصعيد‭ ‬المصرفي‭ ‬والمالي،‭ ‬اضطر‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬أن‭ ‬يرسم‭ ‬مساراً‭ ‬مليئاً‭ ‬بالتحديات‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأعوام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬التي‭ ‬واجهت‭ ‬فيها‭ ‬المؤسسات‭ ‬ازدياداً‭ ‬في‭ ‬الرقابة‭ ‬والابتكار‭ ‬الرقمي‭ ‬والمنافسين‭ ‬الجدد‭.‬‮

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وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ازدياد‭ ‬أرباح‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬كنتيجة‭ ‬مباشرة‭ ‬لارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة،‭ ‬فإنه‭ ‬يتحتم‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬تغيير‭ ‬طريقة‭ ‬عملها‭ ‬التقليدية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحولات‭ ‬الهيكلية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬الكلية‭ ‬الكبرى‭.‬

وتبرز‭ ‬الأولويات‭ ‬أمام‭ ‬الاقتصاديات‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬السياسات‭ ‬في‭ ‬ضرورة‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬إحراز‭ ‬التقدم‭ ‬المنشود‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تنفيذ‭ ‬برامج‭ ‬الاصلاح‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وتبني‭ ‬التدابير‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شانها‭ ‬تعزيز‭ ‬الحيز‭ ‬المالي‭ ‬اللازم‭ ‬لدعم‭ ‬مواصلة‭ ‬النمو،‭ ‬ومواصلة‭ ‬الإصلاحات‭ ‬الهيكلية‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬مستويات‭ ‬المنعة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وخلق‭ ‬الوظائف‭ ‬للمواطنين‭.. ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬سياسات‭ ‬كفيلة‭ ‬بمواجهة‭ ‬المخاطر‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الاقتصادات‭ ‬العربية‭ ‬حالياً‭ ‬ممثلةً‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬قدرة‭ ‬معظم‭ ‬الحكومات‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬والوفاء‭ ‬بالالتزامات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬خفض‭ ‬انبعاثات‭ ‬الكربون،‭ ‬ومواجهة‭ ‬المخاطر‭ ‬المرتبطة‭ ‬بارتفاع‭ ‬مستويات‭ ‬المديونية‭ ‬والهشاشة‭ ‬المالية‭.‬

كما‭ ‬يتطلب‭ ‬تحفيز‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬اقتصادات‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬في‭ ‬دخلها‭ ‬على‭ ‬عائدات‭ ‬صادرات‭ ‬الطاقة،‭ ‬زيادة‭ ‬وتيرة‭ ‬التنويع‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وتنويع‭ ‬مصادر‭ ‬الدخل‭ ‬وموارد‭ ‬الميزانيات‭ ‬العامة‭.‬‮

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كما‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مؤشرات‭ ‬كثيرة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الرقمية‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬سيكون‭ ‬النهج‭ ‬السائد‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭. ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يقتصر‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬فحسب،‭ ‬على‭ ‬أهميتهما‭. ‬بل‭ ‬تحتاج‭ ‬منطقتنا‭ ‬إلى‭ ‬استثمارات‭ ‬ضخمة،‭ ‬حكومية‭ ‬وخاصة،‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬البحث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬فروع‭ ‬العلم‭ ‬من‭ ‬هندسة‭ ‬وبيولوجيا‭ ‬وغيرهما‭.‬‮

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رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين

رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬المصارف‭ ‬العربية‭ ‬سابقا