Wednesday, 10 January 2024 02:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التوقعات الاقتصادية لعام 2024

1/8/2024 7:11:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحدثنا‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬أبرز‭ ‬المخاطر‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬والتي‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ ‬البيئة‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬وأسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬وارتفاع‭ ‬كلف‭ ‬المعيشة‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬معدلات‭ ‬التضخم‭ ‬والديون‭ ‬السيادية‭ ‬والتحديات‭ ‬المناخية،‭ ‬وقد‭ ‬شاهدنا‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬كيف‭ ‬أثرت‭ ‬هذه‭ ‬العوامل‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أننا‭ ‬نرى‭ ‬أننا‭ ‬دخلنا‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬محملين‭ ‬بكافة‭ ‬هذه‭ ‬المخاطر‭.‬

لذلك،‭ ‬يتوقع‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬يتباطأ‭ ‬النمو‭ ‬العالمي‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬3 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬إلى‭ ‬2‭.‬9 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬احتمالات‭ ‬تشديد‭ ‬شروط‭ ‬الائتمان‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬وارتفاع‭ ‬تكاليف‭ ‬الاقتراض‭ ‬تمثل‭ ‬‮«‬رياحا‭ ‬معاكسة‭ ‬قوية‮»‬‭ ‬للاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬المثقل‭ ‬بالديون،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬النامية‭ ‬الأكثر‭ ‬فقرا،‭ ‬والتي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الاستثمار‭ ‬لإنعاش‭ ‬النمو‭.‬

بحسب‭ ‬التقرير،‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬ينخفض‭ ‬معدل‭ ‬التضخم‭ ‬العالمي،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬عند‭ ‬8‭.‬1 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬إلى‭ ‬5‭.‬7 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬ينخفض‭ ‬أكثر‭ ‬إلى‭ ‬3‭.‬9 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

بينما‭ ‬يتوقع‭ ‬‮«‬بنك‭ ‬أوف‭ ‬أمريكا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬تنجح‭ ‬البنوك‭ ‬المركزية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الهبوط‭ ‬السلس‭ ‬رغم‭ ‬يقينها‭ ‬بأن‭ ‬المخاطر‭ ‬تفوق‭ ‬الإيجابيات‭. ‬ويتوقع‭ ‬أيضا‭ ‬تراجع‭ ‬معدلات‭ ‬التضخم‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬ليسمح‭ ‬للبنوك‭ ‬المركزية‭ ‬بتخفيض‭ ‬معدلات‭ ‬الفائدة‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬2024،‭ ‬متوقعا‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الفيدرالي‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬خفض‭ ‬معدلات‭ ‬الفائدة‭ ‬بمقدار‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬أساس‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬وفق‭ ‬التقديرات‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬الاقتصادات‭ ‬العربية،‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يبلغ‭ ‬معدل‭ ‬نمو‭ ‬الاقتصادات‭ ‬العربية‭ ‬نحو‭ ‬2‭.‬2‭ ‬بالمائة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يرتفع‭ ‬إلى‭ ‬3‭.‬3 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭. ‬ويقول‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬العربي‭ ‬إن
الدول‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬تبنت‭ ‬برامج‭ ‬إصلاح‭ ‬اقتصادي‭ ‬ورؤى‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬لتنويع‭ ‬اقتصاداتها‭ ‬وزيادة‭ ‬متانتها‭ ‬النسبية،‭ ‬وإصلاح‭ ‬بيئات‭ ‬الأعمال،‭ ‬وتشجيع‭ ‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ودعم‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري،‭ ‬أقدر‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬الصدمات‭.‬

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬الاقتصادات‭ ‬الخليجية،‭ ‬يرى‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬التوقعات‭ ‬القصيرة‭ ‬المدى‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬تحمل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الإيجابية،‭ ‬نظراً‭ ‬للنمو‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬قطاعاتها‭ ‬غير‭ ‬النفطية،‭ ‬وذلك‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬التوقعات‭ ‬تميل‭ ‬إلى‭ ‬تباطؤ‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬دول‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬خلال‭ ‬2023،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬التحسن‭ ‬بشكل‭ ‬طفيف‭ ‬في‭ ‬2024،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مؤشرات‭ ‬على‭ ‬وصول‭ ‬التضخم‭ ‬إلى‭ ‬ذروته‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬ليعاود‭ ‬الانخفاض‭ ‬بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬بعض‭ ‬الاختلافات‭ ‬بين‭ ‬الدول‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالقطاع‭ ‬المالي،‭ ‬يلاحظ‭ ‬أن‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬استمرت‭ ‬في‭ ‬الارتفاع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬بوتيرة‭ ‬أبطأ‭ ‬مما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬بينما‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

وعلى‭ ‬الصعيد‭ ‬المصرفي‭ ‬والمالي،‭ ‬اضطر‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬أن‭ ‬يرسم‭ ‬مساراً‭ ‬مليئاً‭ ‬بالتحديات‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأعوام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬التي‭ ‬واجهت‭ ‬فيها‭ ‬المؤسسات‭ ‬ازدياداً‭ ‬في‭ ‬الرقابة‭ ‬والابتكار‭ ‬الرقمي‭ ‬والمنافسين‭ ‬الجدد‭.‬‮

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ازدياد‭ ‬أرباح‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬كنتيجة‭ ‬مباشرة‭ ‬لارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة،‭ ‬فإنه‭ ‬يتحتم‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬تغيير‭ ‬طريقة‭ ‬عملها‭ ‬التقليدية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحولات‭ ‬الهيكلية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬الكلية‭ ‬الكبرى‭.‬

وتبرز‭ ‬الأولويات‭ ‬أمام‭ ‬الاقتصاديات‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬السياسات‭ ‬في‭ ‬ضرورة‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬إحراز‭ ‬التقدم‭ ‬المنشود‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تنفيذ‭ ‬برامج‭ ‬الاصلاح‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وتبني‭ ‬التدابير‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شانها‭ ‬تعزيز‭ ‬الحيز‭ ‬المالي‭ ‬اللازم‭ ‬لدعم‭ ‬مواصلة‭ ‬النمو،‭ ‬ومواصلة‭ ‬الإصلاحات‭ ‬الهيكلية‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬مستويات‭ ‬المنعة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وخلق‭ ‬الوظائف‭ ‬للمواطنين‭.. ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬سياسات‭ ‬كفيلة‭ ‬بمواجهة‭ ‬المخاطر‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الاقتصادات‭ ‬العربية‭ ‬حالياً‭ ‬ممثلةً‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬قدرة‭ ‬معظم‭ ‬الحكومات‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬والوفاء‭ ‬بالالتزامات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬خفض‭ ‬انبعاثات‭ ‬الكربون،‭ ‬ومواجهة‭ ‬المخاطر‭ ‬المرتبطة‭ ‬بارتفاع‭ ‬مستويات‭ ‬المديونية‭ ‬والهشاشة‭ ‬المالية‭.‬

كما‭ ‬يتطلب‭ ‬تحفيز‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬اقتصادات‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬في‭ ‬دخلها‭ ‬على‭ ‬عائدات‭ ‬صادرات‭ ‬الطاقة،‭ ‬زيادة‭ ‬وتيرة‭ ‬التنويع‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وتنويع‭ ‬مصادر‭ ‬الدخل‭ ‬وموارد‭ ‬الميزانيات‭ ‬العامة‭.‬‮

كما‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مؤشرات‭ ‬كثيرة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الرقمية‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬سيكون‭ ‬النهج‭ ‬السائد‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭. ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يقتصر‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬فحسب،‭ ‬على‭ ‬أهميتهما‭. ‬بل‭ ‬تحتاج‭ ‬منطقتنا‭ ‬إلى‭ ‬استثمارات‭ ‬ضخمة،‭ ‬حكومية‭ ‬وخاصة،‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬البحث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬فروع‭ ‬العلم‭ ‬من‭ ‬هندسة‭ ‬وبيولوجيا‭ ‬وغيرهما‭.‬‮


رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين

رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬المصارف‭ ‬العربية‭ ‬سابقا

MENAFN08012024000055011008ID1107697591

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث