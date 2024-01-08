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بمشاركة أكـثر من 400 من قادة الأعمال والمناخ..انطلاق منتدى الشرق الأوسط للاستدامة

1/8/2024 7:11:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) انطلقت‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منتدى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للاستدامة‭ ‬والتي‭ ‬ستعقد‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬8‭ - ‬9‭ ‬يناير‭ ‬2024‭ ‬بفندق‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ‭.‬

وسيشهد‭ ‬المنتدى،‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬تحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬الصفري‭ - ‬طرق‭ ‬تسريع‭ ‬التنفيذ‮»‬،‭ ‬مشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬الأعمال‭ ‬وخبراء‭ ‬الاستدامة‭ ‬الإقليميين‭ ‬والدوليين،‭ ‬حيث‭ ‬بدأت‭ ‬أعمال‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬المنتدى‭ ‬بسلسلة‭ ‬من‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬العالميين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البيئة‭ ‬والاستشارات‭ ‬المناخية،‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬‮«‬ديلويت‮»‬،‭ ‬ KPMG ،‭ ‬ومجموعة‭ ‬الاستدامة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جمعية‭ ‬المحللين‭ ‬الماليين‭ ‬المعتمدين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ (‬ CFA ‭).‬

وتركز‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬التدريب‭ ‬العملي،‭ ‬حيث‭ ‬سيكتسب‭ ‬المشاركون‭ ‬رؤى‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬وتقديم‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬جهودهم‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬مبادرات‭ ‬تحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني،‭ ‬أو‭ ‬تسريع‭ ‬توجه‭ ‬مؤسساتهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

فيما‭ ‬تضم‭ ‬أجندة‭ ‬المنتدى‭ ‬الرئيسي،‭ ‬الذي‭ ‬سيعقد‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬9‭ ‬يناير،‭ ‬برنامجاً‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عالمي‭ ‬يتناول‭ ‬مواضيع‭ ‬وقطاعات‭ ‬حيوية‭ ‬ضرورية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭. ‬كما‭ ‬ستسلط‭ ‬أعمال‭ ‬المنتدى‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مخرجات‭ ‬النسخة‭ ‬الثامنة‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ (‬كوب‭ ‬28‭) ‬المَعني‭ ‬بتغير‭ ‬المناخ،‭ ‬المنعقد‭ ‬مؤخراً‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬وكيف‭ ‬يمكن‭ ‬تنفيذها‭ ‬لدعم‭ ‬العمل‭ ‬المناخي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

ويستقطب‭ ‬المنتدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬متحدثاً‭ ‬خبيراً‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬وحول‭ ‬العالم،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬متحدثون‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬وأوروبا‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وأستراليا،‭ ‬والبرازيل،‭ ‬والهند‭ ‬وغيرها‭.‬

ويستهل‭ ‬المنتدى‭ ‬أعمال‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬بكلمة‭ ‬رئيسية‭ ‬يلقيها‭ ‬مارك‭ ‬توماس،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬في‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬يليها‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الجلسات‭ ‬النقاشية‭ ‬التفاعلية‭ ‬بمشاركة‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬الحكوميين‭ ‬ومديرين‭ ‬تنفيذيين‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬ ACWA ‭ ‬ Power ،‭ ‬ألبا،‭ ‬‮«‬اي‭ ‬بي‭ ‬ام‭ ‬تيرمينالز‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ،‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬مجموعة‭ ‬بوسطن‭ ‬للاستشارات،‭ ‬ Fifth ‭ ‬ Wall ،‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬تداول‭ ‬السعودية،‭ ‬مؤسسة‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬لإعداد‭ ‬التقارير‭ ‬المالية‭ (‬ IFRS ‭ ‬ Foundation ‭)‬،‭ ‬‮«‬ديلويت‮»‬،‭ ‬ EY ‭-‬ Parthenon ،‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬وهيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬إكسبو‭ ‬سيتي‭ ‬دبي،‭ ‬بن‭ ‬ك HSBC ،‭ ‬‮«‬إنفراكورب‮»‬،‭ ‬ KPMG ،‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬الدولية،‭ ‬بنك‭ ‬ستاندرد‭ ‬تشارترد،‭ ‬والزعبي‭ ‬وشركاؤه‭ ‬وغيرهم‭.‬

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