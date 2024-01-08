بمشاركة أكـثر من 400 من قادة الأعمال والمناخ..انطلاق منتدى الشرق الأوسط للاستدامة

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- Akhbar Al Khaleej) انطلقت أعمال الدورة الثانية من منتدى الشرق الأوسط للاستدامة والتي ستعقد في الفترة 8 - 9 يناير 2024 بفندق الخليج في مملكة البحرين، بحضور الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ.
وسيشهد المنتدى، الذي يحمل عنوان «تحقيق الحياد الكربوني الصفري - طرق تسريع التنفيذ»، مشاركة أكثر من 400 من قادة الأعمال وخبراء الاستدامة الإقليميين والدوليين، حيث بدأت أعمال اليوم الأول من المنتدى بسلسلة من ورش العمل التي قدمها عدد من كبار المسؤولين العالميين في مجال البيئة والاستشارات المناخية، من شركات «ديلويت»، KPMG ، ومجموعة الاستدامة بالإضافة إلى جمعية المحللين الماليين المعتمدين في البحرين ( CFA ).
وتركز ورش العمل على التدريب العملي، حيث سيكتسب المشاركون رؤى في تطوير الاستراتيجيات وتقديم تقارير عن جهودهم في إطلاق مبادرات تحقيق الحياد الكربوني، أو تسريع توجه مؤسساتهم في هذا الشأن.
فيما تضم أجندة المنتدى الرئيسي، الذي سيعقد يوم الثلاثاء 9 يناير، برنامجاً على مستوى عالمي يتناول مواضيع وقطاعات حيوية ضرورية لتحقيق الحياد الكربوني. كما ستسلط أعمال المنتدى الضوء على مخرجات النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف (كوب 28) المَعني بتغير المناخ، المنعقد مؤخراً بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وكيف يمكن تنفيذها لدعم العمل المناخي في المنطقة.
ويستقطب المنتدى أكثر من 40 متحدثاً خبيراً من المنطقة وحول العالم، بما في ذلك متحدثون من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا، والبرازيل، والهند وغيرها.
ويستهل المنتدى أعمال اليوم الثاني بكلمة رئيسية يلقيها مارك توماس، الرئيس التنفيذي للمجموعة في بابكو إنرجيز، يليها سلسلة من الجلسات النقاشية التفاعلية بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين ومديرين تنفيذيين من شركات ACWA Power ، ألبا، «اي بي ام تيرمينالز البحرين»، بنك ABC ، بابكو إنرجيز، مجموعة بوسطن للاستشارات، Fifth Wall ، مصرف البحرين المركزي، تداول السعودية، مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ( IFRS Foundation )، «ديلويت»، EY - Parthenon ، المجلس الأعلى للبيئة وهيئة الكهرباء والماء في البحرين، إكسبو سيتي دبي، بن ك HSBC ، «إنفراكورب»، KPMG ، البحر الأحمر الدولية، بنك ستاندرد تشارترد، والزعبي وشركاؤه وغيرهم.
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