إطلاق مبادرة تكريم ((الشاب الاستثنائي)) لتشجيع وتطوير أداء الشباب بمؤسساتهم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ترأست روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، الاجتماع الثاني للجنة تمكين الشباب في القطاعين العام والخاص وذلك بحضور أعضاء اللجنة.
وفي بداية الاجتماع أعربت وزيرة شؤون الشباب عن تقديرها للجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة في سبيل تحقيق رؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، الخاصة باللجنة والوصول إلى تحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها والرامية إلى تسليط الضوء على مبادرات تمكين الشباب وتنمية وتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات والعمل على إدماج احتياجات الشباب ضمن الخطة الاستراتيجية في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن بحث
فرص التدريب والابتعاث والترقي الوظيفي للشباب بما يتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم، بالإضافة إلى تحقيق تطلعات الشباب والاستماع إلى أفكارهم وإشراكهم في عمليات التطوير المستمر في القطاعين.
ثم ناقش الاجتماع النقاط المدرجة على جدول الأعمال ومن بينها، عرض مقترح تشكيل اللجان الدائمة في الجهات الحكومية والخاصة والهادفة إلى خلق بيئة داعمة للشباب تسهم في تطوير النماذج الشبابية الوطنية وفق مبادئ التنافسية والعدالة والانفتاح، ومقترح فكرة تكريم الجهات للموظف المتميز «الشاب الاستثنائي» سنوياً في يوم الشباب البحريني وهي إحدى مبادرات لجنة تمكين الشباب في القطاعين العام والخاص لإبراز «الشاب الاستثنائي» من الموظفين في القطاع الحكومي والخاص لتشجيع وتطوير أداء الشباب في مؤسساتهم، وإبراز الطاقات الشبابية التي تتوافر فيهم الإمكانيات القيادية، بالإضافة إلى مناقشة مبادرة «داعم الشباب» وهو بمثابة اعتماد يمنح من قبل المجلس الأعلى للشباب والرياضة للجهات الحكومية والخاصة التي تؤكد اهتمامها بالشباب عبر استراتيجيات وبرامج تبرز اهتمامها بالشباب ودعمهم وفق معايير واشتراطات محددة.
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