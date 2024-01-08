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إطلاق مبادرة تكريم ((الشاب الاستثنائي)) لتشجيع وتطوير أداء الشباب بمؤسساتهم

1/8/2024 7:11:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأست‭ ‬روان‭ ‬بنت‭ ‬نجيب‭ ‬توفيقي‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثاني‭ ‬للجنة‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭.

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع‭ ‬أعربت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬عن‭ ‬تقديرها‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬الخاصة‭ ‬باللجنة‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬وجدت‭ ‬من‭ ‬أجلها‭ ‬والرامية‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مبادرات‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬وتنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إدماج‭ ‬احتياجات‭ ‬الشباب‭ ‬ضمن‭ ‬الخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬بحث‭
‬فرص‭ ‬التدريب‭ ‬والابتعاث‭ ‬والترقي‭ ‬الوظيفي‭ ‬للشباب‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬قدراتهم‭ ‬وطموحاتهم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬الشباب‭ ‬والاستماع‭ ‬إلى‭ ‬أفكارهم‭ ‬وإشراكهم‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬التطوير‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭.

ثم‭ ‬ناقش‭ ‬الاجتماع‭ ‬النقاط‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭ ‬ومن‭ ‬بينها،‭ ‬عرض‭ ‬مقترح‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجان‭ ‬الدائمة‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬والهادفة‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬داعمة‭ ‬للشباب‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬النماذج‭ ‬الشبابية‭ ‬الوطنية‭ ‬وفق‭ ‬مبادئ‭ ‬التنافسية‭ ‬والعدالة‭ ‬والانفتاح،‭ ‬ومقترح‭ ‬فكرة‭ ‬تكريم‭ ‬الجهات‭ ‬للموظف‭ ‬المتميز‭ ‬‮«‬الشاب‭ ‬الاستثنائي‮»‬‭ ‬سنوياً‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬وهي‭ ‬إحدى‭ ‬مبادرات‭ ‬لجنة‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬لإبراز‭ ‬‮«‬الشاب‭ ‬الاستثنائي‮»‬‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص‭ ‬لتشجيع‭ ‬وتطوير‭ ‬أداء‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مؤسساتهم،‭ ‬وإبراز‭ ‬الطاقات‭ ‬الشبابية‭ ‬التي‭ ‬تتوافر‭ ‬فيهم‭ ‬الإمكانيات‭ ‬القيادية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬داعم‭ ‬الشباب‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬بمثابة‭ ‬اعتماد‭ ‬يمنح‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬للجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬اهتمامها‭ ‬بالشباب‭ ‬عبر‭ ‬استراتيجيات‭ ‬وبرامج‭ ‬تبرز‭ ‬اهتمامها‭ ‬بالشباب‭ ‬ودعمهم‭ ‬وفق‭ ‬معايير‭ ‬واشتراطات‭ ‬محددة‭. ‬

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