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مليار دينار حجم التداول العقاري لعام 2023

1/8/2024 7:11:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬قسم‭ ‬الاتصال‭ ‬بجهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬أن‭ ‬حجم‭ ‬التداول‭ ‬العقاري‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬المنصرم‭ ‬قد‭ ‬تجاوز‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬إذ‭ ‬بلغ‭ ‬مجموع‭ ‬التداول‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬2023‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ (‬1.074.057.408‭) ‬دنانير‭ ‬بحرينية‭.‬

كما‭ ‬كان‭ ‬حجم‭ ‬التداول‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ (‬259.721.318‭) ‬دينارًا‭ ‬بحرينيا،‭ ‬أما‭ ‬عدد‭ ‬معاملات‭ ‬التسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬الجهاز‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬فقد‭ ‬بلغ‭ (‬31.282‭) ‬معاملة‭.‬

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