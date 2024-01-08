مليار دينار حجم التداول العقاري لعام 2023
التاريخ
1/8/2024 7:11:49 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن قسم الاتصال بجهاز المساحة والتسجيل العقاري أن حجم التداول العقاري خلال عام 2023 المنصرم قد تجاوز مليار دينار بحريني، إذ بلغ مجموع التداول منذ بداية شهر يناير 2023 حتى نهاية ديسمبر 2023 (1.074.057.408) دنانير بحرينية.
كما كان حجم التداول في الربع الأخير لعام 2023 (259.721.318) دينارًا بحرينيا، أما عدد معاملات التسجيل العقاري التي أجراها الجهاز لعام 2023 فقد بلغ (31.282) معاملة.
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