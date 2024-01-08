اتصال هاتفي بين ولي العهد رئيس الوزراء ونائبة رئيس الولايات المتحدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬الاتصال‭ ‬أكد‭ ‬سموه‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوثيقة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة،‭ ‬وما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬متقدمة،‭ ‬منوها‭ ‬بالدور‭ ‬الحيوي‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬دعائم‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الدوليين‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬وتوحيدها‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬للجميع‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬وتطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬ومناقشة‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬