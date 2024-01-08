اتصال هاتفي بين ولي العهد رئيس الوزراء ونائبة رئيس الولايات المتحدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) جرى اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والسيدة كامالا هاريس نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
وخلال الاتصال أكد سموه عمق العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وما وصلت إليه مسارات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين من مستويات متقدمة، منوها بالدور الحيوي للولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في ترسيخ دعائم الأمن والسلم الدوليين بما يسهم في دعم الجهود الدولية وتوحيدها لتحقيق السلام العادل للجميع والوصول إلى التنمية المستدامة في المنطقة والعالم.
كما تم استعراض سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
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