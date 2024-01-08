((التحقيق النيابية في طيران الخليج)) تبدأ أولى زياراتها الميدانية لأقسام الشركة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬ارتأت‭ ‬البدء‭ ‬بالزيارة‭ ‬الميدانية‭ ‬للشركة،‭ ‬إذ‭ ‬التقت‭ ‬زايد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزيّاني‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬وعددا‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬مسؤولي‭ ‬وأعضاء‭ ‬الشركة‭ ‬القابضة‭ ‬بهدف‭ ‬مناقشة‭ ‬الموضوعات‭ ‬والتساؤلات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بعمل‭ ‬اللجنة،‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬خطط‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬المستقبلية‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتطوير‭ ‬عمل‭ ‬الشركة‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الممارسات‭ ‬الإدارية‭ ‬المتبعة‭.‬

وأضاف‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬الاطلاع‭ ‬من‭ ‬قرب‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬عمل‭ ‬قسم‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬وقسم‭ ‬العمليات،‭ ‬وقسم‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجولة‭ ‬التقييدية‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬سوف‭ ‬تستكمل‭ ‬زياراتها‭ ‬الميدانية‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬القادم‭ ‬للاطلاع‭ ‬من‭ ‬كثب‭ ‬وقرب‭ ‬على‭ ‬بقية‭ ‬أقسام‭ ‬الشركة‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬المشكلات‭ ‬والقصور‭ ‬الحاصل‭.‬