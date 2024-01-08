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((التحقيق النيابية في طيران الخليج)) تبدأ أولى زياراتها الميدانية لأقسام الشركة

1/8/2024 7:11:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صرح‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬المعرفي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬البرلمانية‭ ‬بشأن‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬بأن‭ ‬اللجنة‭ ‬بدأت‭ ‬الزيارات‭ ‬الميدانية‭ ‬لمبنى‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قطعت‭ ‬شوطا‭ ‬كبيرا‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬اللجنة؛‭ ‬إذ‭ ‬عقدت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬تم‭ ‬خلالها‭ ‬استعراض‭ ‬البيانات‭ ‬والمعلومات‭ ‬العامة‭ ‬محل‭ ‬التحقيق،‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬الردود‭ ‬الواردة‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بعمل‭ ‬اللجنة‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬ارتأت‭ ‬البدء‭ ‬بالزيارة‭ ‬الميدانية‭ ‬للشركة،‭ ‬إذ‭ ‬التقت‭ ‬زايد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزيّاني‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬وعددا‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬مسؤولي‭ ‬وأعضاء‭ ‬الشركة‭ ‬القابضة‭ ‬بهدف‭ ‬مناقشة‭ ‬الموضوعات‭ ‬والتساؤلات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بعمل‭ ‬اللجنة،‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬خطط‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬المستقبلية‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتطوير‭ ‬عمل‭ ‬الشركة‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الممارسات‭ ‬الإدارية‭ ‬المتبعة‭.‬

وأضاف‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬الاطلاع‭ ‬من‭ ‬قرب‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬عمل‭ ‬قسم‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬وقسم‭ ‬العمليات،‭ ‬وقسم‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجولة‭ ‬التقييدية‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬سوف‭ ‬تستكمل‭ ‬زياراتها‭ ‬الميدانية‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬القادم‭ ‬للاطلاع‭ ‬من‭ ‬كثب‭ ‬وقرب‭ ‬على‭ ‬بقية‭ ‬أقسام‭ ‬الشركة‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬المشكلات‭ ‬والقصور‭ ‬الحاصل‭.‬

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