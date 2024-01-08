((التحقيق النيابية في طيران الخليج)) تبدأ أولى زياراتها الميدانية لأقسام الشركة

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- Akhbar Al Khaleej) صرح النائب محمد يوسف المعرفي رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن شركة طيران الخليج بمجلس النواب بأن اللجنة بدأت الزيارات الميدانية لمبنى شركة طيران الخليج، وذلك بعد أن قطعت شوطا كبيرا على طاولة اللجنة؛ إذ عقدت عددا من الاجتماعات تم خلالها استعراض البيانات والمعلومات العامة محل التحقيق، والاطلاع على الردود الواردة من الجهات المعنية بعمل اللجنة.
وأكد أن اللجنة ارتأت البدء بالزيارة الميدانية للشركة، إذ التقت زايد بن راشد الزيّاني رئيس مجلس إدارة شركة طيران الخليج، وعددا من كبار مسؤولي وأعضاء الشركة القابضة بهدف مناقشة الموضوعات والتساؤلات ذات العلاقة بعمل اللجنة، والاطلاع على خطط الناقلة الوطنية المستقبلية فيما يتعلق بتطوير عمل الشركة والعديد من الممارسات الإدارية المتبعة.
وأضاف رئيس اللجنة أنه تم خلال الزيارة الاطلاع من قرب على كيفية عمل قسم الموارد البشرية، وقسم العمليات، وقسم تقنية المعلومات، من خلال الجولة التقييدية التي قام بها أعضاء اللجنة خلال الزيارة، مؤكدا أن اللجنة سوف تستكمل زياراتها الميدانية يوم الخميس القادم للاطلاع من كثب وقرب على بقية أقسام الشركة والتعرف على المشكلات والقصور الحاصل.
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