249 شهيدا خلال 24 ساعة.. وإسرائيل تواصل استهداف مشافي غزة والمراكز الصحية للأونروا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأطلقت‭ ‬طائرات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أعيرة‭ ‬نارية‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬مجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬الطبي‭ ‬بمدينة‭ ‬غزة،‭ ‬أصاب‭ ‬أحدها‭ ‬الطابق‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬مبنى‭ ‬الولادة‭.‬

واستشهد‭ ‬73‭ ‬مواطنا‭ ‬وأصيب‭ ‬وفقد‭ ‬العشرات‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬عقب‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬منازل‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬البلح،‭ ‬بينهم‭ ‬أطفال‭ ‬ونساء‭.‬

كما‭ ‬قصفت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬منزلا‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬النصيرات،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ ‬والجرحى،‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬شن‭ ‬الطيران‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬سلسلة‭ ‬غارات‭ ‬عنيفة‭ ‬على‭ ‬مخيم‭ ‬المغازي‭.‬

وأسقط‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬منشورات‭ ‬على‭ ‬حي‭ ‬المغني‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬تطالب‭ ‬السكان‭ ‬بإخلاء‭ ‬عدة‭ ‬مناطق‭.‬

واضطر‭ ‬جميع‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬تقريبا‭ ‬إلى‭ ‬النزوح‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬وينزح‭ ‬كثيرون‭ ‬منهم‭ ‬حاليا‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬وغالبا‭ ‬ما‭ ‬يحتمون‭ ‬في‭ ‬خيام‭ ‬مؤقتة‭ ‬أو‭ ‬تحت‭ ‬قطع‭ ‬من‭ ‬المشمع‭.‬

أطلقت‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬ساحة‭ ‬مستشفى‭ ‬غزة‭ ‬الأوروبي‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬خان‭ ‬يونس،‭ ‬كما‭ ‬قصفت‭ ‬الطائرات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬مباني‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬جنوب‭ ‬المدينة

واستهدفت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬مركبة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬رفح،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬بمقتل‭ ‬مواطن‭. ‬وفي‭ ‬رفح‭ ‬أيضا‭ ‬قال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬سيارة‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬ثلاثة‭. ‬

وقال‭ ‬فلسطينيون‭ ‬إن‭ ‬ضربة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬البلح‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬18‭ ‬شخصا‭ ‬وإصابة‭ ‬العشرات‭.‬

وأسفر‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬لمدينة‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬22‭ ‬شهيدا‭ ‬وعشرات‭ ‬الجرحى‭ ‬منذ‭ ‬صباح‭.‬

وتصاعدت‭ ‬حدة‭ ‬الاشتباكات‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬أحياء‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬المكتظ‭ ‬بالسكان‭. ‬

وأعلنت‭ ‬سرايا‭ ‬القدس،‭ ‬الذراع‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي،‭ ‬أن‭ ‬مقاتليها‭ ‬يخوضون‭ ‬منذ‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬اشتباكات‭ ‬ضارية‭ ‬مع‭ ‬جنود‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬بالأسلحة‭ ‬الرشاشة‭ ‬وقذائف‭ ‬الأر‭ ‬بي‭ ‬جي‭ ‬في‭ ‬محاور‭ ‬التقدم‭ ‬شمال‭ ‬وشرق‭ ‬ووسط‭ ‬خان‭ ‬يونس‭. ‬

ويقول‭ ‬مسؤولو‭ ‬صحة‭ ‬فلسطينيون‭ ‬إن‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أسفر‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬23084‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وإصابة‭ ‬58926‭ ‬شخصا‭ ‬بجروح

قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬249‭ ‬فلسطينيا‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬ضربات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الأربع‭ ‬والعشرين‭ ‬الأخيرة‭. ‬

وأدى‭ ‬القتال‭ ‬إلى‭ ‬نزوح‭ ‬معظم‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬وتدمير‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المنازل‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬المدنية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬وسط‭ ‬نقص‭ ‬حاد‭ ‬في‭ ‬الغذاء‭ ‬والماء‭ ‬والدواء‭. ‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬غوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ (‬الأونروا‭) ‬إن‭ ‬63‭ ‬ضربة‭ ‬مباشرة‭ ‬أصابت‭ ‬منشآت‭ ‬لها‭ ‬وإن‭ ‬خمسة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬22‭ ‬مركزا‭ ‬صحيا‭ ‬تابعا‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬وجنوب‭ ‬غزة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تعمل‭. ‬

وأعلنت‭ ‬المنظمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الدولية‭ ‬أنها‭ ‬اضطرت‭ ‬إلى‭ ‬إخلاء‭ ‬مستشفى‭ ‬شهداء‭ ‬الأقصى،‭ ‬أحد‭ ‬آخر‭ ‬المستشفيات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬عاملة‭ ‬جزئيا‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بسبب‭ ‬المعارك‭. ‬

ودعا‭ ‬ممثل‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬ريتشارد‭ ‬بيبركورن‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬إنساني‭ ‬وهو‭ ‬الوسيلة‭ ‬الوحيدة‭ ‬للاستجابة‭ ‬للاحتياجات‭ ‬الماسة‮»‬‭ ‬لسكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

واتهمت‭ ‬المنظمة‭ ‬الحقوقية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬‮«‬بتسليم‮»‬‭ ‬إسرائيل‭ ‬بـتجويع‭ ‬غزّة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬صدر‭ ‬أمس‭ ‬ودعت‭ ‬فيه‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬أبواب‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭.‬

وعبر‭ ‬سامي‭ ‬أبو‭ ‬زهري‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬عن‭ ‬أسفه‭ ‬لعدم‭ ‬دعم‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬لمطالبة‭ ‬جنوب‭ ‬أفريقيا‭ ‬بمحاكمة‭ ‬إسرائيل‭ ‬بتهمة‭ ‬ارتكاب‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭. ‬

وقال‭ ‬‮«‬نشعر‭ ‬بالألم‭ ‬لعدم‭ ‬تقديم‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬أي‭ ‬طلب‭ ‬لمحكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬ضد‭ ‬جرائم‭ ‬الإبادة‭ ‬الصهيونية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أو‭ ‬دعم‭ ‬طلب‭ ‬دولة‭ ‬جنوب‭ ‬أفريقيا‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬استدراك‭ ‬وإلا‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬الصمت‭ ‬الرسمي‭ ‬سيشكل‭ ‬تفويضا‭ ‬للاحتلال‭ ‬لاستئصال‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬غزة‮»‬‭.‬