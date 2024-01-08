Wednesday, 10 January 2024 02:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


249 شهيدا خلال 24 ساعة.. وإسرائيل تواصل استهداف مشافي غزة والمراكز الصحية للأونروا

1/8/2024 7:11:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) غزة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬واصلت‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس‭ ‬قصفها‭ ‬العنيف‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬واستهداف‭ ‬المستشفيات‭ ‬المتبقية‭ ‬وكذلك‭ ‬المراكز‭ ‬الصحية‭ ‬للأونروا‭ ‬بالقطاع‭. ‬

وأطلقت‭ ‬طائرات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أعيرة‭ ‬نارية‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬مجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬الطبي‭ ‬بمدينة‭ ‬غزة،‭ ‬أصاب‭ ‬أحدها‭ ‬الطابق‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬مبنى‭ ‬الولادة‭.‬

واستشهد‭ ‬73‭ ‬مواطنا‭ ‬وأصيب‭ ‬وفقد‭ ‬العشرات‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬عقب‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬منازل‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬البلح،‭ ‬بينهم‭ ‬أطفال‭ ‬ونساء‭.‬

كما‭ ‬قصفت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬منزلا‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬النصيرات،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ ‬والجرحى،‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬شن‭ ‬الطيران‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬سلسلة‭ ‬غارات‭ ‬عنيفة‭ ‬على‭ ‬مخيم‭ ‬المغازي‭.‬

وأسقط‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬منشورات‭ ‬على‭ ‬حي‭ ‬المغني‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬تطالب‭ ‬السكان‭ ‬بإخلاء‭ ‬عدة‭ ‬مناطق‭.‬

واضطر‭ ‬جميع‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬تقريبا‭ ‬إلى‭ ‬النزوح‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬وينزح‭ ‬كثيرون‭ ‬منهم‭ ‬حاليا‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬وغالبا‭ ‬ما‭ ‬يحتمون‭ ‬في‭ ‬خيام‭ ‬مؤقتة‭ ‬أو‭ ‬تحت‭ ‬قطع‭ ‬من‭ ‬المشمع‭.‬

أطلقت‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬ساحة‭ ‬مستشفى‭ ‬غزة‭ ‬الأوروبي‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬خان‭ ‬يونس،‭ ‬كما‭ ‬قصفت‭ ‬الطائرات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬مباني‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬جنوب‭ ‬المدينة

واستهدفت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬مركبة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬رفح،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬بمقتل‭ ‬مواطن‭. ‬وفي‭ ‬رفح‭ ‬أيضا‭ ‬قال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬سيارة‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬ثلاثة‭. ‬

وقال‭ ‬فلسطينيون‭ ‬إن‭ ‬ضربة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬البلح‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬18‭ ‬شخصا‭ ‬وإصابة‭ ‬العشرات‭.‬

وأسفر‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬لمدينة‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬22‭ ‬شهيدا‭ ‬وعشرات‭ ‬الجرحى‭ ‬منذ‭ ‬صباح‭.‬

وتصاعدت‭ ‬حدة‭ ‬الاشتباكات‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬أحياء‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬المكتظ‭ ‬بالسكان‭. ‬

وأعلنت‭ ‬سرايا‭ ‬القدس،‭ ‬الذراع‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي،‭ ‬أن‭ ‬مقاتليها‭ ‬يخوضون‭ ‬منذ‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬اشتباكات‭ ‬ضارية‭ ‬مع‭ ‬جنود‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬بالأسلحة‭ ‬الرشاشة‭ ‬وقذائف‭ ‬الأر‭ ‬بي‭ ‬جي‭ ‬في‭ ‬محاور‭ ‬التقدم‭ ‬شمال‭ ‬وشرق‭ ‬ووسط‭ ‬خان‭ ‬يونس‭. ‬

ويقول‭ ‬مسؤولو‭ ‬صحة‭ ‬فلسطينيون‭ ‬إن‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أسفر‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬23084‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وإصابة‭ ‬58926‭ ‬شخصا‭ ‬بجروح

قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬249‭ ‬فلسطينيا‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬ضربات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الأربع‭ ‬والعشرين‭ ‬الأخيرة‭. ‬

وأدى‭ ‬القتال‭ ‬إلى‭ ‬نزوح‭ ‬معظم‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬وتدمير‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المنازل‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬المدنية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬وسط‭ ‬نقص‭ ‬حاد‭ ‬في‭ ‬الغذاء‭ ‬والماء‭ ‬والدواء‭. ‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬غوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ (‬الأونروا‭) ‬إن‭ ‬63‭ ‬ضربة‭ ‬مباشرة‭ ‬أصابت‭ ‬منشآت‭ ‬لها‭ ‬وإن‭ ‬خمسة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬22‭ ‬مركزا‭ ‬صحيا‭ ‬تابعا‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬وجنوب‭ ‬غزة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تعمل‭. ‬

وأعلنت‭ ‬المنظمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الدولية‭ ‬أنها‭ ‬اضطرت‭ ‬إلى‭ ‬إخلاء‭ ‬مستشفى‭ ‬شهداء‭ ‬الأقصى،‭ ‬أحد‭ ‬آخر‭ ‬المستشفيات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬عاملة‭ ‬جزئيا‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بسبب‭ ‬المعارك‭. ‬

ودعا‭ ‬ممثل‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬ريتشارد‭ ‬بيبركورن‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬إنساني‭ ‬وهو‭ ‬الوسيلة‭ ‬الوحيدة‭ ‬للاستجابة‭ ‬للاحتياجات‭ ‬الماسة‮»‬‭ ‬لسكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

واتهمت‭ ‬المنظمة‭ ‬الحقوقية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬‮«‬بتسليم‮»‬‭ ‬إسرائيل‭ ‬بـتجويع‭ ‬غزّة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬صدر‭ ‬أمس‭ ‬ودعت‭ ‬فيه‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬أبواب‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭.‬

وعبر‭ ‬سامي‭ ‬أبو‭ ‬زهري‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬عن‭ ‬أسفه‭ ‬لعدم‭ ‬دعم‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬لمطالبة‭ ‬جنوب‭ ‬أفريقيا‭ ‬بمحاكمة‭ ‬إسرائيل‭ ‬بتهمة‭ ‬ارتكاب‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭. ‬

وقال‭ ‬‮«‬نشعر‭ ‬بالألم‭ ‬لعدم‭ ‬تقديم‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬أي‭ ‬طلب‭ ‬لمحكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬ضد‭ ‬جرائم‭ ‬الإبادة‭ ‬الصهيونية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أو‭ ‬دعم‭ ‬طلب‭ ‬دولة‭ ‬جنوب‭ ‬أفريقيا‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬استدراك‭ ‬وإلا‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬الصمت‭ ‬الرسمي‭ ‬سيشكل‭ ‬تفويضا‭ ‬للاحتلال‭ ‬لاستئصال‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

MENAFN08012024000055011008ID1107697585

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث