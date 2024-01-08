تأسيس صندوق الدكتورة هيفاء الخيري لدعم الأسر المتعففة والأيتام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

سيوفر‭ ‬الصندوق‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬يقدمه‭ ‬المستشفى‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬طب‭ ‬وجراحة‭ ‬العيون،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الفحوصات‭ ‬الطبية‭ ‬والعلاجات‭ ‬والعمليات‭ ‬التي‭ ‬يوفرها‭ ‬المستشفى‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬حياة‭ ‬تلك‭ ‬الأسر‭ ‬المحتاجة‭ ‬والأيتام‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬الإصلاح،‭ ‬الشيخ‭ ‬د‭. ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬الشيخ،‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المجالات‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬الضرورية‭ ‬لأبناء‭ ‬الأسر‭ ‬محدودة‭ ‬الدخل‭. ‬ويعزز‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬روح‭ ‬التكاتف‭ ‬والشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬الخيري‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬مما‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬النفع‭ ‬والخير‭ ‬للمجتمع‭ ‬بأسره‭.‬