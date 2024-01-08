تأسيس صندوق الدكتورة هيفاء الخيري لدعم الأسر المتعففة والأيتام

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- Akhbar Al Khaleej) كاف الإنسانية بجمعية الإصلاح توقع اتفاقية تعاون مع مستشفى الدكتورة هيفاء للعيون في البحرين، تهدف الاتفاقية إلى مساعدة الأسر المتعففة والأيتام من خلال صندوق د. هيفاء الخيري، وذلك تخليداً لذكرى الراحلة الدكتورة هيفاء محمود لما قدمته من عطاءاتٍ جليلة وإسهاماتٍ مميّزة في مسيرة العمل الطبي والإنساني، حيث سيتم من خلال هذا الصندوق تقديم الدعم اللازم للأسر المتعففة والأيتام في مملكة البحرين من خلال الخدمات الطبية والصحية التي يقدمها المستشفى.
سيوفر الصندوق الدعم اللازم من خلال ما يقدمه المستشفى من خدمات في مجال طب وجراحة العيون، بما في ذلك الفحوصات الطبية والعلاجات والعمليات التي يوفرها المستشفى وذلك من اجل تحسين جودة حياة تلك الأسر المحتاجة والأيتام.
وفي هذا الإطار أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح، الشيخ د. عبداللطيف بن أحمد الشيخ، أهمية التعاون في مثل هذه المجالات التي توفر الخدمات الصحية الضرورية لأبناء الأسر محدودة الدخل. ويعزز هذا التعاون روح التكاتف والشراكة المجتمعية بين القطاع الخيري والقطاع الخاص، مما يعمل على تحقيق النفع والخير للمجتمع بأسره.
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