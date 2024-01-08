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تأسيس صندوق الدكتورة هيفاء الخيري لدعم الأسر المتعففة والأيتام

1/8/2024 7:11:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كاف‭ ‬الإنسانية‭ ‬بجمعية‭ ‬الإصلاح‭ ‬توقع‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬مستشفى‭ ‬الدكتورة‭ ‬هيفاء‭ ‬للعيون‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬تهدف‭ ‬الاتفاقية‭ ‬إلى‭ ‬مساعدة‭ ‬الأسر‭ ‬المتعففة‭ ‬والأيتام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صندوق‭ ‬د‭. ‬هيفاء‭ ‬الخيري،‭ ‬وذلك‭ ‬تخليداً‭ ‬لذكرى‭ ‬الراحلة‭ ‬الدكتورة‭ ‬هيفاء‭ ‬محمود‭ ‬لما‭ ‬قدمته‭ ‬من‭ ‬عطاءاتٍ‭ ‬جليلة‭ ‬وإسهاماتٍ‭ ‬مميّزة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬الطبي‭ ‬والإنساني،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الصندوق‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬للأسر‭ ‬المتعففة‭ ‬والأيتام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬والصحية‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬المستشفى‭.‬

سيوفر‭ ‬الصندوق‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬يقدمه‭ ‬المستشفى‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬طب‭ ‬وجراحة‭ ‬العيون،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الفحوصات‭ ‬الطبية‭ ‬والعلاجات‭ ‬والعمليات‭ ‬التي‭ ‬يوفرها‭ ‬المستشفى‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬حياة‭ ‬تلك‭ ‬الأسر‭ ‬المحتاجة‭ ‬والأيتام‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬الإصلاح،‭ ‬الشيخ‭ ‬د‭. ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬الشيخ،‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المجالات‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬الضرورية‭ ‬لأبناء‭ ‬الأسر‭ ‬محدودة‭ ‬الدخل‭. ‬ويعزز‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬روح‭ ‬التكاتف‭ ‬والشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬الخيري‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬مما‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬النفع‭ ‬والخير‭ ‬للمجتمع‭ ‬بأسره‭.‬

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