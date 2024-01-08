خلال زيارة جلالته عددا من المشاريع الحيوية بالمحافظة الجنوبيةالملك: البحرين وجهة مثالية للزوار والسياح

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) المملكة تتمتع ببيئة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي
قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم أمس بزيارة لعدد من المشاريع الحيوية بالمحافظة الجنوبية، من ضمنها فندق ومنتجع العرين رافلز، حيث رافق جلالته سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة.
ولدى وصول جلالة الملك المعظم، كان في الاستقبال السيدة ماري بريجيرشابتون المدير العام، وسمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية وعدد من المسؤولين.
في بداية الزيارة، قام جلالته بجولة في مختلف أرجاء الفندق واطلع على ما يضمه من مرافق عصرية ومنتجعات سياحية راقية وأماكن ترفيهية، واستمع إلى إيجاز حول المراحل التي مر بها تطوير هذا المشروع والمنتجع الفندقي الكبير وما يقدمه من خدمات متطورة متعددة ومتنوعة، مبدياً جلالته إعجابه بتصاميم الفندق، ومرافقه العصرية المميزة، والذي يعد إضافة جديدة ومهمة لتعزيز قطاع السياحة في المملكة وازدهاره وتنوعه، متمنياً للقائمين عليه دوام النجاح والتوفيق.
وقد أشاد جلالة الملك المعظم بهذه المناسبة بما تزخر به مملكة البحرين من صروح ومعالم تاريخية وحضارية وثقافية وتراثية وسياحية أهّلتها لأن تكون وجهة مثالية للزوار والسياح مما عزز مكانتها المرموقة وحضورها المتميز على خارطة السياحة الإقليمية والعربية والعالمية.. منوهاً جلالته بما حققته مملكة البحرين من نجاحات وإنجازات نوعية في القطاع السياحي وبما تشهده من توسع في إقامة وإنشاء العديد من المشاريع والمرافق والمنتجعات السياحية والفندقية يعكس ما تتمتع به المملكة من بيئة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي المهم الذي يعدّ رافدًا مهما في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد جلالته أن المملكة تمضي قدماً على طريق البناء والتنمية والإنجاز بما يرسّخ نجاح مسيرتها وتقدمها ويعزز تنافسيتها وإنجازاتها ويحافظ على مكتسباتها.
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