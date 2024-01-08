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خلال زيارة جلالته عددا من المشاريع الحيوية بالمحافظة الجنوبيةالملك: البحرين وجهة مثالية للزوار والسياح

1/8/2024 7:11:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) المملكة تتمتع ببيئة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي

قام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬أمس‭ ‬بزيارة‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الحيوية‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬فندق‭ ‬ومنتجع‭ ‬العرين‭ ‬رافلز،‭ ‬حيث‭ ‬رافق‭ ‬جلالته‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭.‬


ولدى‭ ‬وصول‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الاستقبال‭ ‬السيدة‭ ‬ماري‭ ‬بريجيرشابتون‭ ‬المدير‭ ‬العام،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭.‬

في‭ ‬بداية‭ ‬الزيارة،‭ ‬قام‭ ‬جلالته‭ ‬بجولة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أرجاء‭ ‬الفندق‭ ‬واطلع‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يضمه‭ ‬من‭ ‬مرافق‭ ‬عصرية‭ ‬ومنتجعات‭ ‬سياحية‭ ‬راقية‭ ‬وأماكن‭ ‬ترفيهية،‭ ‬واستمع‭ ‬إلى‭ ‬إيجاز‭ ‬حول‭ ‬المراحل‭ ‬التي‭ ‬مر‭ ‬بها‭ ‬تطوير‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬والمنتجع‭ ‬الفندقي‭ ‬الكبير‭ ‬وما‭ ‬يقدمه‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬متطورة‭ ‬متعددة‭ ‬ومتنوعة،‭ ‬مبدياً‭ ‬جلالته‭ ‬إعجابه‭ ‬بتصاميم‭ ‬الفندق،‭ ‬ومرافقه‭ ‬العصرية‭ ‬المميزة،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬إضافة‭ ‬جديدة‭ ‬ومهمة‭ ‬لتعزيز‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وازدهاره‭ ‬وتنوعه،‭ ‬متمنياً‭ ‬للقائمين‭ ‬عليه‭ ‬دوام‭ ‬النجاح‭ ‬والتوفيق‭.‬

وقد‭ ‬أشاد‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬بما‭ ‬تزخر‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬صروح‭ ‬ومعالم‭ ‬تاريخية‭ ‬وحضارية‭ ‬وثقافية‭ ‬وتراثية‭ ‬وسياحية‭ ‬أهّلتها‭ ‬لأن‭ ‬تكون‭ ‬وجهة‭ ‬مثالية‭ ‬للزوار‭ ‬والسياح‭ ‬مما‭ ‬عزز‭ ‬مكانتها‭ ‬المرموقة‭ ‬وحضورها‭ ‬المتميز‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬السياحة‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعربية‭ ‬والعالمية‭.. ‬منوهاً‭ ‬جلالته‭ ‬بما‭ ‬حققته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬نجاحات‭ ‬وإنجازات‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬وبما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬توسع‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬وإنشاء‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬والمرافق‭ ‬والمنتجعات‭ ‬السياحية‭ ‬والفندقية‭ ‬يعكس‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬بيئة‭ ‬جاذبة‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬يعدّ‭ ‬رافدًا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

وأكد‭ ‬جلالته‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬تمضي‭ ‬قدماً‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬البناء‭ ‬والتنمية‭ ‬والإنجاز‭ ‬بما‭ ‬يرسّخ‭ ‬نجاح‭ ‬مسيرتها‭ ‬وتقدمها‭ ‬ويعزز‭ ‬تنافسيتها‭ ‬وإنجازاتها‭ ‬ويحافظ‭ ‬على‭ ‬مكتسباتها‭.‬

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