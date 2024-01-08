جامعة العلوم التطبيقية تقيم يوما تعريفيا ببرامج كلية الهندسة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وسيشكل‭ ‬اليوم‭ ‬التعريفي‭ ‬ببرامج‭ ‬الهندسة‭ ‬تجربة‭ ‬فريدة‭ ‬للطلبة‭ ‬حيث‭ ‬سيشاركون‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬والفعاليات‭ ‬التي‭ ‬ستقيمها‭ ‬الجامعة‭ ‬لتوفير‭ ‬تجربة‭ ‬هندسية‭ ‬غنية‭ ‬لهم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فرصة‭ ‬لقاء‭ ‬أساتذة‭ ‬الكلية‭ ‬وسفرائها‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬الذين‭ ‬سيقدمون‭ ‬لهم‭ ‬معلومات‭ ‬مفصلة‭ ‬عن‭ ‬البرامج‭ ‬ويساعدونهم‭ ‬على‭ ‬اختيار‭ ‬التخصص‭ ‬المناسب‭ ‬لهم‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬ميولهم‭ ‬واهتماماتهم‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬دعت‭ ‬مديرة‭ ‬التسويق‭ ‬والعلاقات‭ ‬العامة‭ ‬الأستاذة‭ ‬رقية‭ ‬محسن‭ ‬جميع‭ ‬الطلبة‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الالتحاق‭ ‬ببرامج‭ ‬الهندسة‭ ‬والطلبة‭ ‬الراغبين‭ ‬بالتحويل‭ ‬من‭ ‬الجامعات‭ ‬الأخرى‭ ‬والمهتمين‭ ‬بدراسة‭ ‬الهندسة‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬المدارس‭ ‬أو‭ ‬الراغبين‭ ‬بالتعرف‭ ‬أكثر‭ ‬على‭ ‬برامج‭ ‬الهندسة‭ ‬إلى‭ ‬حضور‭ ‬فعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬التعريفي‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬2‭-‬5‭ ‬مساءً؛‭ ‬للتعرف‭ ‬أكثر‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬والرد‭ ‬على‭ ‬أسئلتهم‭ ‬واستفساراتهم‭ ‬عن‭ ‬التسجيل،‭ ‬والمنح‭ ‬الدراسية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الجامعة‭ ‬للطلبة‭ ‬بنسب‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬50 ‭%‬ ‭. ‬ونوهت‭ ‬رقية‭ ‬محسن‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬وما‭ ‬تتضمنه‭ ‬من‭ ‬أنشطة‭ ‬للطلبة‭ ‬المشاركين،‭ ‬كالتجارب‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬مختبرات‭ ‬الهندسة،‭ ‬والجولة‭ ‬التعريفية‭ ‬في‭ ‬مرافق‭ ‬كلية‭ ‬الهندسة‭ ‬ومختبراتها،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬توفر‭ ‬لطلبتها‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬غنية‭ ‬بالتدريب‭ ‬العملي‭ ‬والمختبرات‭ ‬المتطورة،‭ ‬والأنشطة‭ ‬التي‭ ‬تصقل‭ ‬مواهبهم‭ ‬وتهيئهم‭ ‬لسوق‭ ‬العمل‭ ‬بعد‭ ‬التخرج‭.‬

كما‭ ‬أشارت‭ ‬مديرة‭ ‬التسويق‭ ‬والعلاقات‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬إثراء‭ ‬الحياة‭ ‬الجامعية‭ ‬لطلبتها،‭ ‬عبر‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المختبرات‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬لتعزيز‭ ‬الدراسة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الهندسة،‭ ‬كمختبرات‭ ‬الهندسة‭ ‬المدنية،‭ ‬ومختبرات‭ ‬الهندسة‭ ‬المعمارية‭ ‬ومختبرات‭ ‬التصميم،‭ ‬ومختبرات‭ ‬الكيمياء‭ ‬والفيزياء‭.‬

وصرحت‭ ‬رقية‭ ‬محسن‭ ‬بأن‭ ‬الجامعة‭ ‬تقدم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التسهيلات‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬الطلبة‭ ‬أثناء‭ ‬فترة‭ ‬الدراسة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المنح‭ ‬الدراسية‭ ‬للطلبة‭ ‬المتفوقين‭ ‬في‭ ‬الثانوية‭ ‬العامة،‭ ‬والمنح‭ ‬الدراسية‭ ‬على‭ ‬البرامج‭ ‬البريطانية،‭ ‬والمنح‭ ‬الدراسية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالإخوة‭ ‬الدارسين‭ ‬بالجامعة،‭ ‬والمنح‭ ‬الدراسية‭ ‬الخاصة‭ ‬بطلبة‭ ‬الجامعة‭ ‬الملتحقين‭ ‬بأحد‭ ‬الفرق‭ ‬الرياضية،‭ ‬والدعم‭ ‬المقدم‭ ‬للطلبة‭ ‬المتعثرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صندوق‭ ‬دعم‭ ‬الطالب،‭ ‬وأخيرا‭ ‬المرونة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬دفع‭ ‬الأقساط‭ ‬وقدرة‭ ‬الطالب‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬رسومه‭ ‬الدراسية‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬دفعات‭ ‬ميسرة‭ ‬خلال‭ ‬الفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الواحد‭.‬