جامعة العلوم التطبيقية تقيم يوما تعريفيا ببرامج كلية الهندسة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بالتزامن مع استمرار القبول والتسجيل في جامعة العلوم التطبيقية للطلبة المستجدين الراغبين بالالتحاق في الجامعة، والطلبة المحولين للفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2023-2024، تنظم جامعة العلوم التطبيقية اليوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 يوماً تعريفياً ببرامج كلية الهندسة التي تطرح برامج بريطانية مستضافة من جامعة لندن ساوث بانك، وتمنح خريجيها فرصة الحصول على الدرجة العلمية المزدوجة بمنحهم شهادتين جامعيتين؛ الأولى من جامعة لندن ساوث بانك في بريطانيا، والثانية من جامعة العلوم التطبيقية في البحرين.
وسيشكل اليوم التعريفي ببرامج الهندسة تجربة فريدة للطلبة حيث سيشاركون في العديد من الأنشطة والفعاليات التي ستقيمها الجامعة لتوفير تجربة هندسية غنية لهم، بالإضافة إلى فرصة لقاء أساتذة الكلية وسفرائها من الطلبة الذين سيقدمون لهم معلومات مفصلة عن البرامج ويساعدونهم على اختيار التخصص المناسب لهم بما يتناسب مع ميولهم واهتماماتهم.
من جانبها دعت مديرة التسويق والعلاقات العامة الأستاذة رقية محسن جميع الطلبة الراغبين في الالتحاق ببرامج الهندسة والطلبة الراغبين بالتحويل من الجامعات الأخرى والمهتمين بدراسة الهندسة سواء من طلبة المدارس أو الراغبين بالتعرف أكثر على برامج الهندسة إلى حضور فعاليات اليوم التعريفي من الساعة 2-5 مساءً؛ للتعرف أكثر على هذه البرامج والرد على أسئلتهم واستفساراتهم عن التسجيل، والمنح الدراسية التي تقدمها الجامعة للطلبة بنسب تصل إلى 50 % . ونوهت رقية محسن إلى أهمية هذه الفعالية وما تتضمنه من أنشطة للطلبة المشاركين، كالتجارب العملية في مختبرات الهندسة، والجولة التعريفية في مرافق كلية الهندسة ومختبراتها، وخاصة أن الجامعة توفر لطلبتها بيئة تعليمية غنية بالتدريب العملي والمختبرات المتطورة، والأنشطة التي تصقل مواهبهم وتهيئهم لسوق العمل بعد التخرج.
كما أشارت مديرة التسويق والعلاقات العامة إلى أن الجامعة حريصة على إثراء الحياة الجامعية لطلبتها، عبر مجموعة كبيرة من المختبرات التي توفرها لتعزيز الدراسة الأكاديمية في كلية الهندسة، كمختبرات الهندسة المدنية، ومختبرات الهندسة المعمارية ومختبرات التصميم، ومختبرات الكيمياء والفيزياء.
وصرحت رقية محسن بأن الجامعة تقدم مجموعة من التسهيلات التي تساعد الطلبة أثناء فترة الدراسة من خلال المنح الدراسية للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة، والمنح الدراسية على البرامج البريطانية، والمنح الدراسية الخاصة بالإخوة الدارسين بالجامعة، والمنح الدراسية الخاصة بطلبة الجامعة الملتحقين بأحد الفرق الرياضية، والدعم المقدم للطلبة المتعثرين من خلال صندوق دعم الطالب، وأخيرا المرونة في عملية دفع الأقساط وقدرة الطالب على دفع رسومه الدراسية على مجموعة دفعات ميسرة خلال الفصل الدراسي الواحد.
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