ناصر بن حمد في مقدمة مودعي صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬وداع‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬السيد‭ ‬ذي‭ ‬يزن‭ ‬بن‭ ‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬آل‭ ‬سعيد‭ ‬لدى‭ ‬مغادرته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭.‬