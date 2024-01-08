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ناصر بن حمد في مقدمة مودعي صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم

1/8/2024 7:11:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كان‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬مودعي‭ ‬أخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬السيد‭ ‬ذي‭ ‬يزن‭ ‬بن‭ ‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬آل‭ ‬سعيد‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬والرياضة‭ ‬والشباب‭ ‬بسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة‭ ‬بعد‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬التقى‭ ‬خلالها‭ ‬بحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وعددٍ‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬لبحث‭ ‬سبل‭ ‬تنمية‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

كما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬وداع‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬السيد‭ ‬ذي‭ ‬يزن‭ ‬بن‭ ‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬آل‭ ‬سعيد‭ ‬لدى‭ ‬مغادرته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭.‬

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