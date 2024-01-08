ناصر بن حمد في مقدمة مودعي صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كان سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، في مقدمة مودعي أخيه صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان الشقيقة بعد زيارة رسمية التقى خلالها بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وعددٍ من كبار المسؤولين في مملكة البحرين، لبحث سبل تنمية وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
كما كان في وداع صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد لدى مغادرته مملكة البحرين، سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، وعدد من كبار المسؤولين.
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