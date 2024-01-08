ناصر بن حمد يستقبل في قصر الوادي أخاه صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في قصر الوادي أخاه صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، بحضور أيمن بن توفيق المؤيد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة والدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير شؤون الإعلام وروان بن نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب.
وقد رحب سمو الشيخ ناصر بن حمد، بضيف البلاد مشيداً سموه بعمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين في كل المجالات في ظل النهج الأخوي القائم بين الدول الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي، معربا عن تطلعه بأن تفتح هذه الزيارة أفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين في كل المجالات خاصة في المجال الشبابي والرياضي.
واستعرض أيمن بن توفيق المؤيد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة خلال اللقاء خطط مملكة البحرين في المجالين الشبابي والرياضي من خلال عرض قدمه سعادته تضمن أهم الإنجازات التي تحققت في هذا المجال.
وقد أشاد صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه مملكة البحرين في مجال تمكين الشباب ودعم قدراته في ظل منهجية متكاملة ومتطورة، وبفضل الاهتمام الذي توليه مملكة البحرين للشباب بفضل متابعة ودعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، منوهاً بالعلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين مع تمنياته بمزيد من التطور والازدهار للشباب البحريني.
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