ناصر بن حمد يستقبل في قصر الوادي أخاه صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬رحب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد،‭ ‬بضيف‭ ‬البلاد‭ ‬مشيداً‭ ‬سموه‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬النهج‭ ‬الأخوي‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬تطلعه‭ ‬بأن‭ ‬تفتح‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬أفاقاً‭ ‬جديدة‭ ‬للتعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الشبابي‭ ‬والرياضي‭.‬

واستعرض‭ ‬أيمن‭ ‬بن‭ ‬توفيق‭ ‬المؤيد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬خطط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المجالين‭ ‬الشبابي‭ ‬والرياضي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عرض‭ ‬قدمه‭ ‬سعادته‭ ‬تضمن‭ ‬أهم‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وقد‭ ‬أشاد‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬السيد‭ ‬ذي‭ ‬يزن‭ ‬بن‭ ‬هيثم‭ ‬آل‭ ‬سعيد‭ ‬بالمستوى‭ ‬المتقدم‭ ‬الذي‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬ودعم‭ ‬قدراته‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬منهجية‭ ‬متكاملة‭ ‬ومتطورة،‭ ‬وبفضل‭ ‬الاهتمام‭ ‬الذي‭ ‬توليه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للشباب‭ ‬بفضل‭ ‬متابعة‭ ‬ودعم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬منوهاً‭ ‬بالعلاقات‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬مع‭ ‬تمنياته‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬والازدهار‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني‭.‬