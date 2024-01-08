Wednesday, 10 January 2024 02:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بلدي الشمالية يوافق على تحويل حديقة إلى مواقف سيارات

1/8/2024 7:11:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬محمد‭ ‬القصاص‭:‬


أكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬الدكتور‭ ‬سيد‭ ‬شبر‭ ‬إبراهيم‭ ‬الوداعي‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬يتوجه‭ ‬جهد‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬دراسة‭ ‬شاملة‭ ‬لأولويات‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخدمية‭ ‬والتنموية‭ ‬وتشخيص‭ ‬وحصر‭ ‬جوانب‭ ‬النواقص‭ ‬وتحديد‭ ‬متطلبات‭ ‬تصحيح‭ ‬المسار‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬والإدارات‭ ‬والاجهزة‭ ‬الحكومية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬وبناء‭ ‬التوجهات‭ ‬المنهجية‭ ‬لتقوية‭ ‬العلاقات‭ ‬المشتركة‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭.‬

ونوّه‭ ‬بمواصلة‭ ‬المسار‭ ‬الذي‭ ‬بدأه‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬المنصرم‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬اللقاءات‭ ‬المشتركة‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بعمل‭ ‬المجلس،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬أريحية‭ ‬العلاقة‭ ‬في‭ ‬تيسير‭ ‬متابعة‭ ‬متطلبات‭ ‬عمل‭ ‬المجلس‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقة‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬وتقوية‭ ‬المسار‭ ‬العملي‭ ‬في‭ ‬مساهمة‭ ‬نواب‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مشاريع‭ ‬المطالب‭ ‬الخدمية‭ ‬للمحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬تحت‭ ‬قبة‭ ‬البرلمان‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬فواصل‭ ‬حدود‭ ‬المسؤولية‭ ‬للعمل‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬المطالب‭ ‬الخدمية‭ ‬وفق‭ ‬محددات‭ ‬الأدوات‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬مفاصل‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬كل‭ ‬في‭ ‬مجاله‭ ‬الاختصاصي‭ ‬مع‭ ‬بناء‭ ‬المسارات‭ ‬الفاعلة‭ ‬لجعل‭ ‬المجلس‭ ‬أكثر‭ ‬قربا‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬دوائر‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬وتبادل‭ ‬الآراء‭ ‬والتفاهم‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الأهلية،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يفيد‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الرؤية‭ ‬الواقعية‭ ‬لمطالب‭ ‬المجتمع‭ ‬ورفعها‭ ‬إلى‭ ‬متخذي‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬السلم‭ ‬الحكومي‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬المجلس‭ ‬الاعتيادي‭ ‬التاسع‭ ‬لدور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الدورة‭ ‬البلدية‭ ‬السادسة‭.‬

واعتمد‭ ‬الاجتماع‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬والتوصيات‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قدمته‭ ‬اللجان‭ ‬من‭ ‬تقارير،‭ ‬حيث‭ ‬وافق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬مشروع‭ ‬البيوت‭ ‬التراثية‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬العضو‭ ‬زينة‭ ‬جاسم،‭ ‬ويهدف‭ ‬المقترح‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيوت‭ ‬الأثرية‭ ‬وترميمها‭ ‬والعناية‭ ‬بها‭ ‬لتظل‭ ‬شاهدة‭ ‬على‭ ‬أصالة‭ ‬وعراقة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

كانت‭ ‬هناك‭ ‬جهود‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تعظيم‭ ‬الاستفادة‭ ‬منها‭ ‬كعناصر‭ ‬للجذب‭ ‬السياحي‭ ‬تفيد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬التعريف‭ ‬بحضارة‭ ‬البحرين‭ ‬وتطورها‭ ‬عبر‭ ‬السنين‭ ‬وما‭ ‬حققته‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المجالات،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬السعي‭ ‬لتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬جهودها‭ ‬الراغبة‭ ‬بالتطوير‭ ‬المستمر‭ ‬لمستوى‭ ‬المعيشة‭ ‬ولضمان‭ ‬استمرارية‭ ‬توصيل‭ ‬الخدمات‭ ‬إلى‭ ‬المواطنين‭ ‬بصورة‭ ‬آمنة‭ ‬واقتصادية‭ ‬مطابقة‭ ‬للمواصفات‭ ‬الخليجية‭ ‬والعالمية‭.‬

ووافق‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬اجتماعه‭ ‬التاسع‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬تخصيص‭ ‬العقار‭ ‬رقم‭ (‬10033118‭) ‬لمواقف‭ ‬سيارات‭ ‬عامة‭ ‬لصالح‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬شهركان‭ ‬ ‭ ‬مجمع‭ ‬1044‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬العضو‭ ‬زينب‭ ‬محمود‭ ‬الدرازي،‭ ‬كما‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬تخصيص‭ ‬العقار‭ ‬رقم‭ (‬10028776‭) ‬لإنشاء‭ ‬صالة‭ ‬مناسبات‭ ‬ومواقف‭ ‬للسيارات‭ ‬لصالح‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬اللوزي‭ ‬ ‭ ‬مجمع‭ ‬1016‭.‬

وتمت‭ ‬الموافقة‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬تغيير‭ ‬تخصيص‭ ‬العقار‭ ‬رقم‭ (‬07024730‭) ‬المخصص‭ ‬لإنشاء‭ ‬حديقة‭ ‬إلى‭ ‬مواقف‭ ‬سيارات‭ ‬على‭ ‬شارع‭ (‬34‭) ‬بمجمع‭ (‬736‭) ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬إسكان‭ ‬عالي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الأسئلة‭ ‬التي‭ ‬عرضت‭ ‬وتم‭ ‬الرد‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭.‬

وناقش‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الاحتياجات‭ ‬والطلبات‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬الخدمات‭ ‬البلدية‭ ‬مثل‭ ‬الكراسي‭ ‬الاسمنتية‭ ‬في‭ ‬المواقع‭ ‬المراد‭ ‬وضع‭ ‬الكراسي‭ ‬فيها‭ ‬بعد‭ ‬الزيارات‭ ‬الميدانية،‭ ‬وطلبات‭ ‬التشجير‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬الثالثة،‭ ‬وآلية‭ ‬توزيع‭ ‬أكياس‭ ‬القمامة‭ ‬بعد‭ ‬كثرة‭ ‬شكاوى‭ ‬المواطنين‭ ‬بشأن‭ ‬استلام‭ ‬رزمة‭ ‬واحدة‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬شهر‭ ‬والمقترح‭ ‬كان‭ ‬بتسلم‭ ‬ثلاث‭ ‬رزمات‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭.‬

واستعرض‭ ‬المجلس‭ ‬مشكلة‭ ‬انتشار‭ ‬البعوض‭ ‬وزيادته‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬إثر‭ ‬شكاوى‭ ‬الأهالي‭ ‬من‭ ‬انتشاره،‭ ‬مطالبين‭ ‬بزيادة‭ ‬ساعات‭ ‬الرش‭ ‬في‭ ‬المساء‭ ‬لضمان‭ ‬تغطية‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭. ‬وأوصى‭ ‬المجلس‭ ‬برفع‭ ‬الاحتياجات‭ ‬والمطالب‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬لاتخاذ‭ ‬اللازم‭ ‬بشأنها‭.‬

MENAFN08012024000055011008ID1107697578

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث