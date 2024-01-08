بلدي الشمالية يوافق على تحويل حديقة إلى مواقف سيارات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





أكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬الدكتور‭ ‬سيد‭ ‬شبر‭ ‬إبراهيم‭ ‬الوداعي‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬يتوجه‭ ‬جهد‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬دراسة‭ ‬شاملة‭ ‬لأولويات‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخدمية‭ ‬والتنموية‭ ‬وتشخيص‭ ‬وحصر‭ ‬جوانب‭ ‬النواقص‭ ‬وتحديد‭ ‬متطلبات‭ ‬تصحيح‭ ‬المسار‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬والإدارات‭ ‬والاجهزة‭ ‬الحكومية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬وبناء‭ ‬التوجهات‭ ‬المنهجية‭ ‬لتقوية‭ ‬العلاقات‭ ‬المشتركة‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭.‬

ونوّه‭ ‬بمواصلة‭ ‬المسار‭ ‬الذي‭ ‬بدأه‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬المنصرم‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬اللقاءات‭ ‬المشتركة‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بعمل‭ ‬المجلس،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬أريحية‭ ‬العلاقة‭ ‬في‭ ‬تيسير‭ ‬متابعة‭ ‬متطلبات‭ ‬عمل‭ ‬المجلس‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقة‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬وتقوية‭ ‬المسار‭ ‬العملي‭ ‬في‭ ‬مساهمة‭ ‬نواب‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مشاريع‭ ‬المطالب‭ ‬الخدمية‭ ‬للمحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬تحت‭ ‬قبة‭ ‬البرلمان‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬فواصل‭ ‬حدود‭ ‬المسؤولية‭ ‬للعمل‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬المطالب‭ ‬الخدمية‭ ‬وفق‭ ‬محددات‭ ‬الأدوات‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬مفاصل‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬كل‭ ‬في‭ ‬مجاله‭ ‬الاختصاصي‭ ‬مع‭ ‬بناء‭ ‬المسارات‭ ‬الفاعلة‭ ‬لجعل‭ ‬المجلس‭ ‬أكثر‭ ‬قربا‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬دوائر‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬وتبادل‭ ‬الآراء‭ ‬والتفاهم‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الأهلية،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يفيد‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الرؤية‭ ‬الواقعية‭ ‬لمطالب‭ ‬المجتمع‭ ‬ورفعها‭ ‬إلى‭ ‬متخذي‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬السلم‭ ‬الحكومي‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬المجلس‭ ‬الاعتيادي‭ ‬التاسع‭ ‬لدور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الدورة‭ ‬البلدية‭ ‬السادسة‭.‬

واعتمد‭ ‬الاجتماع‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬والتوصيات‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قدمته‭ ‬اللجان‭ ‬من‭ ‬تقارير،‭ ‬حيث‭ ‬وافق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬مشروع‭ ‬البيوت‭ ‬التراثية‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬العضو‭ ‬زينة‭ ‬جاسم،‭ ‬ويهدف‭ ‬المقترح‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيوت‭ ‬الأثرية‭ ‬وترميمها‭ ‬والعناية‭ ‬بها‭ ‬لتظل‭ ‬شاهدة‭ ‬على‭ ‬أصالة‭ ‬وعراقة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

كانت‭ ‬هناك‭ ‬جهود‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تعظيم‭ ‬الاستفادة‭ ‬منها‭ ‬كعناصر‭ ‬للجذب‭ ‬السياحي‭ ‬تفيد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬التعريف‭ ‬بحضارة‭ ‬البحرين‭ ‬وتطورها‭ ‬عبر‭ ‬السنين‭ ‬وما‭ ‬حققته‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المجالات،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬السعي‭ ‬لتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬جهودها‭ ‬الراغبة‭ ‬بالتطوير‭ ‬المستمر‭ ‬لمستوى‭ ‬المعيشة‭ ‬ولضمان‭ ‬استمرارية‭ ‬توصيل‭ ‬الخدمات‭ ‬إلى‭ ‬المواطنين‭ ‬بصورة‭ ‬آمنة‭ ‬واقتصادية‭ ‬مطابقة‭ ‬للمواصفات‭ ‬الخليجية‭ ‬والعالمية‭.‬

ووافق‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬اجتماعه‭ ‬التاسع‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬تخصيص‭ ‬العقار‭ ‬رقم‭ (‬10033118‭) ‬لمواقف‭ ‬سيارات‭ ‬عامة‭ ‬لصالح‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬شهركان‭ ‬ – ‭ ‬مجمع‭ ‬1044‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬العضو‭ ‬زينب‭ ‬محمود‭ ‬الدرازي،‭ ‬كما‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬تخصيص‭ ‬العقار‭ ‬رقم‭ (‬10028776‭) ‬لإنشاء‭ ‬صالة‭ ‬مناسبات‭ ‬ومواقف‭ ‬للسيارات‭ ‬لصالح‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬اللوزي‭ ‬ – ‭ ‬مجمع‭ ‬1016‭.‬

وتمت‭ ‬الموافقة‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬تغيير‭ ‬تخصيص‭ ‬العقار‭ ‬رقم‭ (‬07024730‭) ‬المخصص‭ ‬لإنشاء‭ ‬حديقة‭ ‬إلى‭ ‬مواقف‭ ‬سيارات‭ ‬على‭ ‬شارع‭ (‬34‭) ‬بمجمع‭ (‬736‭) ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬إسكان‭ ‬عالي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الأسئلة‭ ‬التي‭ ‬عرضت‭ ‬وتم‭ ‬الرد‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭.‬

وناقش‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الاحتياجات‭ ‬والطلبات‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬الخدمات‭ ‬البلدية‭ ‬مثل‭ ‬الكراسي‭ ‬الاسمنتية‭ ‬في‭ ‬المواقع‭ ‬المراد‭ ‬وضع‭ ‬الكراسي‭ ‬فيها‭ ‬بعد‭ ‬الزيارات‭ ‬الميدانية،‭ ‬وطلبات‭ ‬التشجير‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬الثالثة،‭ ‬وآلية‭ ‬توزيع‭ ‬أكياس‭ ‬القمامة‭ ‬بعد‭ ‬كثرة‭ ‬شكاوى‭ ‬المواطنين‭ ‬بشأن‭ ‬استلام‭ ‬رزمة‭ ‬واحدة‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬شهر‭ ‬والمقترح‭ ‬كان‭ ‬بتسلم‭ ‬ثلاث‭ ‬رزمات‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭.‬

واستعرض‭ ‬المجلس‭ ‬مشكلة‭ ‬انتشار‭ ‬البعوض‭ ‬وزيادته‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬إثر‭ ‬شكاوى‭ ‬الأهالي‭ ‬من‭ ‬انتشاره،‭ ‬مطالبين‭ ‬بزيادة‭ ‬ساعات‭ ‬الرش‭ ‬في‭ ‬المساء‭ ‬لضمان‭ ‬تغطية‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭. ‬وأوصى‭ ‬المجلس‭ ‬برفع‭ ‬الاحتياجات‭ ‬والمطالب‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬لاتخاذ‭ ‬اللازم‭ ‬بشأنها‭.‬