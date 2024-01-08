بلدي الشمالية يوافق على تحويل حديقة إلى مواقف سيارات

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- Akhbar Al Khaleej) كتب محمد القصاص:
أكد رئيس مجلس بلدي الشمالية الدكتور سيد شبر إبراهيم الوداعي ضرورة أن يتوجه جهد المجلس في العمل على إعداد دراسة شاملة لأولويات الاحتياجات الخدمية والتنموية وتشخيص وحصر جوانب النواقص وتحديد متطلبات تصحيح المسار بالتعاون مع المؤسسات والإدارات والاجهزة الحكومية ذات العلاقة وبناء التوجهات المنهجية لتقوية العلاقات المشتركة مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة.
ونوّه بمواصلة المسار الذي بدأه المجلس في العام المنصرم في عقد اللقاءات المشتركة مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بعمل المجلس، وذلك بما يحقق أريحية العلاقة في تيسير متابعة متطلبات عمل المجلس وتعزيز العلاقة مع ممثلي المحافظة الشمالية في مجلس النواب وتقوية المسار العملي في مساهمة نواب الشمالية في دعم مشاريع المطالب الخدمية للمحافظة الشمالية تحت قبة البرلمان والحرص على تحديد فواصل حدود المسؤولية للعمل المشترك في متابعة المطالب الخدمية وفق محددات الأدوات القانونية التي تنظم مفاصل العمل المشترك كل في مجاله الاختصاصي مع بناء المسارات الفاعلة لجعل المجلس أكثر قربا من المجتمع في دوائر المحافظة الشمالية وتعزيز العلاقات وتبادل الآراء والتفاهم المشترك مع المؤسسات الأهلية، وذلك بما يفيد في بناء الرؤية الواقعية لمطالب المجتمع ورفعها إلى متخذي القرار في السلم الحكومي.
جاء ذلك في اجتماع المجلس الاعتيادي التاسع لدور الانعقاد الثاني من الدورة البلدية السادسة.
واعتمد الاجتماع عددا من القرارات والتوصيات بناءً على ما قدمته اللجان من تقارير، حيث وافق المجلس على مقترح مشروع البيوت التراثية المقدم من العضو زينة جاسم، ويهدف المقترح إلى الحفاظ على البيوت الأثرية وترميمها والعناية بها لتظل شاهدة على أصالة وعراقة مملكة البحرين.
كانت هناك جهود كبيرة في العمل على تعظيم الاستفادة منها كعناصر للجذب السياحي تفيد الاقتصاد الوطني وتسهم في التعريف بحضارة البحرين وتطورها عبر السنين وما حققته من إنجازات في الكثير من المجالات، فضلا عن السعي لتحقيق التنمية المستدامة كجزء من جهودها الراغبة بالتطوير المستمر لمستوى المعيشة ولضمان استمرارية توصيل الخدمات إلى المواطنين بصورة آمنة واقتصادية مطابقة للمواصفات الخليجية والعالمية.
ووافق المجلس في اجتماعه التاسع على مقترح تخصيص العقار رقم (10033118) لمواقف سيارات عامة لصالح وزارة الأشغال في منطقة شهركان – مجمع 1044 المقدم من العضو زينب محمود الدرازي، كما وافق على مقترح تخصيص العقار رقم (10028776) لإنشاء صالة مناسبات ومواقف للسيارات لصالح الأوقاف السنية التابعة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية في منطقة اللوزي – مجمع 1016.
وتمت الموافقة أيضا على مقترح تغيير تخصيص العقار رقم (07024730) المخصص لإنشاء حديقة إلى مواقف سيارات على شارع (34) بمجمع (736) في منطقة إسكان عالي إلى جانب الأسئلة التي عرضت وتم الرد عليها من قبل مدير عام بلدية المنطقة الشمالية.
وناقش أعضاء المجلس عددا من الاحتياجات والطلبات فيما يخص الخدمات البلدية مثل الكراسي الاسمنتية في المواقع المراد وضع الكراسي فيها بعد الزيارات الميدانية، وطلبات التشجير في الدائرة الثالثة، وآلية توزيع أكياس القمامة بعد كثرة شكاوى المواطنين بشأن استلام رزمة واحدة عن كل شهر والمقترح كان بتسلم ثلاث رزمات عن كل ثلاثة أشهر.
واستعرض المجلس مشكلة انتشار البعوض وزيادته في المنطقة إثر شكاوى الأهالي من انتشاره، مطالبين بزيادة ساعات الرش في المساء لضمان تغطية المحافظة الشمالية. وأوصى المجلس برفع الاحتياجات والمطالب المقدمة من أعضاء المجلس إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها.
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