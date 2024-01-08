الأمين العام لمجلس النواب: جائزة تمكين ذوي العزيمة مشروع وطني لمبادرة إنسانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجائزة مخصصة لثلاث فئات مجتمعية لإبراز قصص النجاح البحرينية
أكد المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، أن تدشين جائزة «تمكين ذوي العزيمة2024» وبتوجيهات من أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، يمثل مشروع وطني لمبادرة إنسانية، ضمن جهود مملكة البحرين الحضارية في دعم أصحاب الهمم وذوي العزيمة، وإبراز قصص نجاحهم، وعشقهم للتميز والتحدي، ضمن «فريق البحرين»، وإسهاماتهم في بناء المجتمع ونهضة البلاد في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف المستشار راشد بونجمة أن رؤية الجائزة تنطلق من وطن يحتضن أبناءه من ذوي العزيمة، ويضمن حقوقهم ويمكنهم من الاندماج في المجتمع، ليكونوا قادرين على استثمار قدراتهم وإمكاناتهم في جميع جوانب الحياة، مشيرا إلى أن رسالة الجائزة تهدف إلى تشجيع وتكريم المبادرات والبرامج النموذجية والمتميزة لتمكين ذوي العزيمة، وزيادة الوعي المجتمعي بحقوقهم، وتعزيز التعاون والشراكات لتحقيق تغيير اجتماعي إيجابي.
وأوضح المستشار راشد بونجمة أن نطاق الجائزة يشمل كل من الأفراد، والمؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني والخاصة داخل مملكة البحرين، وستكون قيمة الجائزة رمزية للمؤسسات الحكومية والخاصة، ونقدية للأفراد، وإن آخر موعد للتقدم بالمشاركة في الجائزة سيكون في 20 يناير الجاري.
وأضاف المستشار راشد بونجمة أن الجائزة ستضمن لجنة تحكيم خاصة من أصحاب الخبرة والكفاءة والاختصاص والشخصيات المجتمعية، وتختص اللجنة في: تدقيق معايير اختيار الفائزين بالجائزة، مع فحص وتقييم كافة المبادرات والبرامج المقدمة، بجانب رفع توصية بأسماء الفائزين بالجوائز.
وحول فئات جائزة مجلس النواب لتمكين ذوي العزيمة، أكد المستشار راشد بونجمة أنها ستتضمن:
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أولاً: فئة الأفراد من ذوي العزيمة (7 جوائز)
الأفراد ذوي العزيمة الذين حققوا نجاحًا ملموسًا في مجال معين، سواء كان ذلك في العمل، أو التعليم، أو الرياضة، أو الفن، أو أي مجال آخر.
1.
الإنجازات الأكاديمية: تكريم الأفراد الذين حققوا نجاحًا ملموسًا في التعليم كالحصول على شهادات أكاديمية عالية أو تفوقهم في مجالات الدراسة المختلفة.
2.
الإنجازات الاجتماعية والمجتمعية: تكريم الأفراد الذين قاموا بعمل تطوعي أو أعمال خيرية أو قدموا خدمات اجتماعية ملحوظة لصالح المجتمع، مثل العمل في مشاريع تطوير المجتمع والمساهمة في تحسين البيئة المحيطة.
3.
الإنجازات الرياضية: تكريم الرياضيين ذوي الإعاقة الذين حققوا نجاحًا في المنافسات الرياضية وحصدوا بطولات مختلفة.
4.
الإنجازات الفنية: تكريم الفنانين ذوي العزيمة الذين قدموا أعمال فنية متميزة في محالات الموسيقى والرسم والنحت والتمثيل والمسرح والتصوير والجرافيك وغيرها، وأثرت في المجتمع الفني والثقافي.
5.
الإنجازات العلمية والتكنولوجية: تكريم المبتكرين ذوي الإعاقة الذين ابتكروا تكنولوجيا أو قدموا اختراعات علمية تعزز الحياة اليومية للأفراد ذوي العزيمة.
6.
الإنجازات الأدبية والثقافية: تكريم الكتاب والأدباء والروائيين والشعراء والمثقفين ذوي العزيمة الذين قدموا أعمالًا أدبية وثقافية متميزة.
7.
الإنجازات في مجال ريادة الأعمال: تكريم الأفراد من ذوي العزيمة الذين أنشأوا مشاريع متميزة في مجال ريادة الأعمال.
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ثانياً: فئة المؤسسات الحكومية (5 جوائز)
المؤسسات الحكومية أو الشركات التي تملكها الحكومة بنسبة تفوق 50 % :
1.
مجال التوعية والتثقيف:
تُمنح للمؤسسات الحكومية التي قامت بتطوير وتنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى توعية وتثقيف الجمهور حول قضايا ذوي العزيمة وإبراز إنجازاتهم.
2.
مجال البنية التحتية والوصول الشامل والخدمات:
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تُمنح للمؤسسة الحكومية التي اتخذت إجراءات ونفذت مشاريع لتحسين البنية التحتية والوصول الشامل للأشخاص ذوي العزيمة في المنشآت العامة والمرافق الحكومية.
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تُمنح للمؤسسة الحكومية التي قدمت أفضل خدمة لذوي العزيمة في المجالات الصحية والتعليمية، والاتصال، والتواصل، وغيرها.
3.
مجال التوظيف والتدريب والتمكين:
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تُمنح للمؤسسة الحكومية التي عملت على تدريب وتأهيل الأشخاص من ذوي العزيمة وعملت على إزالة العقبات التي تواجههم في سوق العمل.
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تُمنح للمؤسسات الحكومية التي وظفت عددا كبيرا من الأشخاص ذوي العزيمة ووفرت لهم التكوين المهني والتدريب الملائم.
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ثالثاً: فئة المواطنين والمجتمع المدني والمؤسسات الخاصة (5 جوائز)
الأفراد من المواطنين، ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة:
1.
مجال التوظيف المتكامل:
تُمنح للمؤسسة الخاصة التي تتبنى سياسات وممارسات تشجع التوظيف المتكامل للأشخاص ذوي العزيمة.
2.
مجال التوعية والتدريب:
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تُمنح للمؤسسة الخاصة أو الأفراد الذين عملوا على تدريب وتأهيل الأشخاص من ذوي العزيمة وعملت على إزالة العقبات التي تواجههم في سوق العمل.
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تُمنح للمؤسسة الخاصة أو الأفراد الذين قدموا برامج توعية وتدريب متميزة تستهدف المجتمع لتعزيز الوعي والفهم حول قضايا ذوي العزيمة.
3.
مجال التكنولوجيا المبتكرة:
تُمنح للمؤسسة الخاصة أو الأفراد الذين يطورون أو يستخدمون التكنولوجيا المبتكرة والذكاء الاصطناعي والأجهزة الذكية والروبوت وغيرها لتحسين حياة الأشخاص ذوي العزيمة وتوفير فرص تكنولوجية متساوية.
4.
مجال الصحافة والإعلام:
تُمنح للأفراد والمؤسسات في المجالات الصحفية والإعلامية والتي نفذت برامج ومبادرات متميزة لذوي العزيمة، كالتحقيقات الصحفية، والمقالات والنشر الإعلامي، والقصص والأفلام القصيرة، ووظفت جميع وسائل الاتصال في التوعية بقضايا ذوي العزيمة وحل مشاكلهم.
وأشار المستشار راشد بونجمة إلى أن الجائزة تتضمن مجموعة من الشروط والمعايير، وبالإمكان الاطلاع على تفاصيلها من خلال الموقع الالكتروني للمجلس وحسابات التواصل الاجتماعي، وسوف سيتم إعلان حفل التكريم بعد الانتهاء من عرض وفحص كل المشاركات في الجائزة.
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