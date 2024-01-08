الأمين العام لمجلس النواب: جائزة تمكين ذوي العزيمة مشروع وطني لمبادرة إنسانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أكد‭ ‬المستشار‭ ‬راشد‭ ‬محمد‭ ‬بونجمة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬أن‭ ‬تدشين‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬تمكين‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة2024‮»‬‭ ‬وبتوجيهات‭ ‬من‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬يمثل‭ ‬مشروع‭ ‬وطني‭ ‬لمبادرة‭ ‬إنسانية،‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الحضارية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬أصحاب‭ ‬الهمم‭ ‬وذوي‭ ‬العزيمة،‭ ‬وإبراز‭ ‬قصص‭ ‬نجاحهم،‭ ‬وعشقهم‭ ‬للتميز‭ ‬والتحدي،‭ ‬ضمن‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬وإسهاماتهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬المجتمع‭ ‬ونهضة‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬





وأضاف‭ ‬المستشار‭ ‬راشد‭ ‬بونجمة‭ ‬أن‭ ‬رؤية‭ ‬الجائزة‭ ‬تنطلق‭ ‬من‭ ‬وطن‭ ‬يحتضن‭ ‬أبناءه‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة،‭ ‬ويضمن‭ ‬حقوقهم‭ ‬ويمكنهم‭ ‬من‭ ‬الاندماج‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬ليكونوا‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬استثمار‭ ‬قدراتهم‭ ‬وإمكاناتهم‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬جوانب‭ ‬الحياة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬رسالة‭ ‬الجائزة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬وتكريم‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬النموذجية‭ ‬والمتميزة‭ ‬لتمكين‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة،‭ ‬وزيادة‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬بحقوقهم،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكات‭ ‬لتحقيق‭ ‬تغيير‭ ‬اجتماعي‭ ‬إيجابي‭.‬

وأوضح‭ ‬المستشار‭ ‬راشد‭ ‬بونجمة‭ ‬أن‭ ‬نطاق‭ ‬الجائزة‭ ‬يشمل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الأفراد،‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الحكومية،‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والخاصة‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وستكون‭ ‬قيمة‭ ‬الجائزة‭ ‬رمزية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة،‭ ‬ونقدية‭ ‬للأفراد،‭ ‬وإن‭ ‬آخر‭ ‬موعد‭ ‬للتقدم‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬الجائزة‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬يناير‭ ‬الجاري‭.‬

وأضاف‭ ‬المستشار‭ ‬راشد‭ ‬بونجمة‭ ‬أن‭ ‬الجائزة‭ ‬ستضمن‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الخبرة‭ ‬والكفاءة‭ ‬والاختصاص‭ ‬والشخصيات‭ ‬المجتمعية،‭ ‬وتختص‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭: ‬تدقيق‭ ‬معايير‭ ‬اختيار‭ ‬الفائزين‭ ‬بالجائزة،‭ ‬مع‭ ‬فحص‭ ‬وتقييم‭ ‬كافة‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬المقدمة،‭ ‬بجانب‭ ‬رفع‭ ‬توصية‭ ‬بأسماء‭ ‬الفائزين‭ ‬بالجوائز‭. ‬

‭ ‬وحول‭ ‬فئات‭ ‬جائزة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬لتمكين‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة،‭ ‬أكد‭ ‬المستشار‭ ‬راشد‭ ‬بونجمة‭ ‬أنها‭ ‬ستتضمن‭:‬

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‬أولاً‭: ‬فئة‭ ‬الأفراد‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ (‬7‭ ‬جوائز‭)‬

الأفراد‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬الذين‭ ‬حققوا‭ ‬نجاحًا‭ ‬ملموسًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬معين،‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬العمل،‭ ‬أو‭ ‬التعليم،‭ ‬أو‭ ‬الرياضة،‭ ‬أو‭ ‬الفن،‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬مجال‭ ‬آخر‭.‬

1‭.

‬الإنجازات‭ ‬الأكاديمية‭: ‬تكريم‭ ‬الأفراد‭ ‬الذين‭ ‬حققوا‭ ‬نجاحًا‭ ‬ملموسًا‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬كالحصول‭ ‬على‭ ‬شهادات‭ ‬أكاديمية‭ ‬عالية‭ ‬أو‭ ‬تفوقهم‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الدراسة‭ ‬المختلفة‭.‬

2‭.

‬الإنجازات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والمجتمعية‭: ‬تكريم‭ ‬الأفراد‭ ‬الذين‭ ‬قاموا‭ ‬بعمل‭ ‬تطوعي‭ ‬أو‭ ‬أعمال‭ ‬خيرية‭ ‬أو‭ ‬قدموا‭ ‬خدمات‭ ‬اجتماعية‭ ‬ملحوظة‭ ‬لصالح‭ ‬المجتمع،‭ ‬مثل‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬تطوير‭ ‬المجتمع‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬البيئة‭ ‬المحيطة‭.‬

3‭.

‬الإنجازات‭ ‬الرياضية‭: ‬تكريم‭ ‬الرياضيين‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬الذين‭ ‬حققوا‭ ‬نجاحًا‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬الرياضية‭ ‬وحصدوا‭ ‬بطولات‭ ‬مختلفة‭.‬

4‭.

‬الإنجازات‭ ‬الفنية‭: ‬تكريم‭ ‬الفنانين‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬أعمال‭ ‬فنية‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬محالات‭ ‬الموسيقى‭ ‬والرسم‭ ‬والنحت‭ ‬والتمثيل‭ ‬والمسرح‭ ‬والتصوير‭ ‬والجرافيك‭ ‬وغيرها،‭ ‬وأثرت‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الفني‭ ‬والثقافي‭.‬

5‭.

‬الإنجازات‭ ‬العلمية‭ ‬والتكنولوجية‭: ‬تكريم‭ ‬المبتكرين‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬الذين‭ ‬ابتكروا‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬أو‭ ‬قدموا‭ ‬اختراعات‭ ‬علمية‭ ‬تعزز‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية‭ ‬للأفراد‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭.‬

6‭.

‬الإنجازات‭ ‬الأدبية‭ ‬والثقافية‭: ‬تكريم‭ ‬الكتاب‭ ‬والأدباء‭ ‬والروائيين‭ ‬والشعراء‭ ‬والمثقفين‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬أعمالًا‭ ‬أدبية‭ ‬وثقافية‭ ‬متميزة‭.‬

7‭.

‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭: ‬تكريم‭ ‬الأفراد‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬الذين‭ ‬أنشأوا‭ ‬مشاريع‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭.‬

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‬ثانياً‭: ‬فئة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ (‬5‭ ‬جوائز‭)‬

المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬أو‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تملكها‭ ‬الحكومة‭ ‬بنسبة‭ ‬تفوق‭ ‬50 ‭%‬ ‭:‬

1‭.

‬مجال‭ ‬التوعية‭ ‬والتثقيف‭:‬

تُمنح‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بتطوير‭ ‬وتنفيذ‭ ‬برامج‭ ‬ومبادرات‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توعية‭ ‬وتثقيف‭ ‬الجمهور‭ ‬حول‭ ‬قضايا‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬وإبراز‭ ‬إنجازاتهم‭.‬

2‭.

‬مجال‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والوصول‭ ‬الشامل‭ ‬والخدمات‭:‬

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‬تُمنح‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬اتخذت‭ ‬إجراءات‭ ‬ونفذت‭ ‬مشاريع‭ ‬لتحسين‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والوصول‭ ‬الشامل‭ ‬للأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬في‭ ‬المنشآت‭ ‬العامة‭ ‬والمرافق‭ ‬الحكومية‭.‬

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‬تُمنح‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬أفضل‭ ‬خدمة‭ ‬لذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الصحية‭ ‬والتعليمية،‭ ‬والاتصال،‭ ‬والتواصل،‭ ‬وغيرها‭.‬

3‭.

‬مجال‭ ‬التوظيف‭ ‬والتدريب‭ ‬والتمكين‭:‬

. ‭

‬تُمنح‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬عملت‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬وتأهيل‭ ‬الأشخاص‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬وعملت‭ ‬على‭ ‬إزالة‭ ‬العقبات‭ ‬التي‭ ‬تواجههم‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

. ‭

‬تُمنح‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬وظفت‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬ووفرت‭ ‬لهم‭ ‬التكوين‭ ‬المهني‭ ‬والتدريب‭ ‬الملائم‭.‬

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‬ثالثاً‭: ‬فئة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة‭ (‬5‭ ‬جوائز‭)‬

الأفراد‭ ‬من‭ ‬المواطنين،‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة‭:‬

1‭.

‬مجال‭ ‬التوظيف‭ ‬المتكامل‭:‬

تُمنح‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬تتبنى‭ ‬سياسات‭ ‬وممارسات‭ ‬تشجع‭ ‬التوظيف‭ ‬المتكامل‭ ‬للأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭.‬

2‭.

‬مجال‭ ‬التوعية‭ ‬والتدريب‭:‬

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‬تُمنح‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الخاصة‭ ‬أو‭ ‬الأفراد‭ ‬الذين‭ ‬عملوا‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬وتأهيل‭ ‬الأشخاص‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬وعملت‭ ‬على‭ ‬إزالة‭ ‬العقبات‭ ‬التي‭ ‬تواجههم‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

. ‭

‬تُمنح‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الخاصة‭ ‬أو‭ ‬الأفراد‭ ‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬برامج‭ ‬توعية‭ ‬وتدريب‭ ‬متميزة‭ ‬تستهدف‭ ‬المجتمع‭ ‬لتعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬والفهم‭ ‬حول‭ ‬قضايا‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭.‬

3‭.

‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المبتكرة‭:‬

تُمنح‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الخاصة‭ ‬أو‭ ‬الأفراد‭ ‬الذين‭ ‬يطورون‭ ‬أو‭ ‬يستخدمون‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المبتكرة‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والأجهزة‭ ‬الذكية‭ ‬والروبوت‭ ‬وغيرها‭ ‬لتحسين‭ ‬حياة‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬تكنولوجية‭ ‬متساوية‭.‬

4‭.

‬مجال‭ ‬الصحافة‭ ‬والإعلام‭:‬

تُمنح‭ ‬للأفراد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الصحفية‭ ‬والإعلامية‭ ‬والتي‭ ‬نفذت‭ ‬برامج‭ ‬ومبادرات‭ ‬متميزة‭ ‬لذوي‭ ‬العزيمة،‭ ‬كالتحقيقات‭ ‬الصحفية،‭ ‬والمقالات‭ ‬والنشر‭ ‬الإعلامي،‭ ‬والقصص‭ ‬والأفلام‭ ‬القصيرة،‭ ‬ووظفت‭ ‬جميع‭ ‬وسائل‭ ‬الاتصال‭ ‬في‭ ‬التوعية‭ ‬بقضايا‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬وحل‭ ‬مشاكلهم‭.‬

وأشار‭ ‬المستشار‭ ‬راشد‭ ‬بونجمة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجائزة‭ ‬تتضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الشروط‭ ‬والمعايير،‭ ‬وبالإمكان‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬تفاصيلها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الموقع‭ ‬الالكتروني‭ ‬للمجلس‭ ‬وحسابات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وسوف‭ ‬سيتم‭ ‬إعلان‭ ‬حفل‭ ‬التكريم‭ ‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬عرض‭ ‬وفحص‭ ‬كل‭ ‬المشاركات‭ ‬في‭ ‬الجائزة‭.‬