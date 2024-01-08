جائزة يوسف بن أحمد كانو تستعد لإقامة حفل التكريم 23 الجاري

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- Akhbar Al Khaleej) تتواصل الاستعدادات لتنظيم حفل تكريم الفائزين بجائزة يوسف بن أحمد كانو المقرر إقامته في الثالث والعشرين من يناير 2024 في مركز الخليج للمؤتمرات بفندق الخليج والذي سيتم خلاله تكريم العديد من المشاركين والفائزين في مجالات الجائزة الثلاث، حيث تم الانتهاء من تصميم قاعة الحفل بحسب الهوية البصرية للجائزة، بالإضافة إلى توزيع الدعوات على كبار الشخصيات.
وحول حفل التكريم أكد الوجيه خالد كانو رئيس مجلس أمناء جائزة يوسف بن أحمد كانو أن الجائزة حريصة على الاحتفاء بالفائزين بمجالات الجائزة وتكريمهم تكريماً مميزاً يليق بمجهوداتهم التي بذلوها، مشيداً بالمستوى الرفيع للبحوث العلمية والأعمال الفنية التي شاركت في الدورة الحادية عشرة. كما قدم كانو شكره وتقديره لجميع الأساتذة والمختصين الذين انضموا إلى لجان التحكيم في هذه الدورة وأسهموا في تقييم المشاركات واختيار الأعمال الفائزة.
وأطلقت جائزة يوسف بن أحمد كانو في الدورة الحادية عشرة مسابقات في مجال الاقتصاد والبحث العلمي الجامعي والفن التشكيلي ويبلغ مجموع جوائز المسابقات 74 ألف دولار أمريكي ستكون من نصيب الفائزين في المراكز الثلاث الأولى في كل مسابقة.
وتعتبر جائزة يوسف بن أحمد كانو التي تأسست في عام 1998م إحدى مبادرات مجموعة شركات يوسف بن أحمد كانو في مجال المسؤولية الاجتماعية وتحرص على تشجيع التميز في العلوم والبحوث العلمية والإبداع في الثقافة والفنون ليس في الخليج فحسب بل في جميع الدول العربية.
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