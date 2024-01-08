جائزة يوسف بن أحمد كانو تستعد لإقامة حفل التكريم 23 الجاري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وحول‭ ‬حفل‭ ‬التكريم‭ ‬أكد‭ ‬الوجيه‭ ‬خالد‭ ‬كانو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬جائزة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬أن‭ ‬الجائزة‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بالفائزين‭ ‬بمجالات‭ ‬الجائزة‭ ‬وتكريمهم‭ ‬تكريماً‭ ‬مميزاً‭ ‬يليق‭ ‬بمجهوداتهم‭ ‬التي‭ ‬بذلوها،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالمستوى‭ ‬الرفيع‭ ‬للبحوث‭ ‬العلمية‭ ‬والأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭. ‬كما‭ ‬قدم‭ ‬كانو‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لجميع‭ ‬الأساتذة‭ ‬والمختصين‭ ‬الذين‭ ‬انضموا‭ ‬إلى‭ ‬لجان‭ ‬التحكيم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬وأسهموا‭ ‬في‭ ‬تقييم‭ ‬المشاركات‭ ‬واختيار‭ ‬الأعمال‭ ‬الفائزة‭. ‬

وأطلقت‭ ‬جائزة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬مسابقات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬الجامعي‭ ‬والفن‭ ‬التشكيلي‭ ‬ويبلغ‭ ‬مجموع‭ ‬جوائز‭ ‬المسابقات‭ ‬74‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬ستكون‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مسابقة‭. ‬

وتعتبر‭ ‬جائزة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1998م‭ ‬إحدى‭ ‬مبادرات‭ ‬مجموعة‭ ‬شركات‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وتحرص‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬والبحوث‭ ‬العلمية‭ ‬والإبداع‭ ‬في‭ ‬الثقافة‭ ‬والفنون‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬فحسب‭ ‬بل‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬