Wednesday, 10 January 2024 02:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية تمنح سمير ناس جائزة الشخصية الأكثر تأثيرا لعام 2023

1/8/2024 3:17:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) منحت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية سمير عبدالله ناس رئيس اتحاد الغرف العربية، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، جائزة الشخصيات العربية الأكثر تأثيراً في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2023م، عن الفئة الفخرية، تقديراً لجهوده الكبيرة والمؤثرة وبصمته الواضحة في تعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية وضمان استدامتها، وذلك خلال الاحتفال بإطلاق النسخة الخامسة من" التصنيف العربي المهني في دورة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله -
وسط مشاركة شخصيات عربية رفيعة المستوى للإعلان عن الـ 100 شخصية الأبرز في المنطقة العربية لهذا العام.
ومن جانبه أكد ناس أهمية دور المسؤولية المجتمعية للنهوض بالمجتمعات، وتعزيز المفاهيم الإنسانية والخيرية والتطوعية باعتبارها جزء لا يتجزأ من مفاهيم ديننا الحنيف الذي يحث على التكافل الاجتماعي والإنفاق وبذل الخير بكافة سبله والعمل بما ينفع الناس، كما أنها ثقافة متأصلة في المجتمع البحريني الذي يعد نموذجًا متفردًا في التكاتف المجتمعي، والسعي المتواصل لدعم المشروعات والبرامج الداعمة لتقدم ورقي المجتمع، مشيدًا بالجهود الحثيثة التي تبذلها الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية في هذا الملف وحرصها اللامتناهي على إيلاء الحقوق المجتمعية اهتماماً خاصاً ينعكس على صياغة أسس مستدامة ورصينة تضمن التوسع الشامل في مفاهيم الواجبات المجتمعية وتأثيرها الإيجابي على حياة الأفراد والمجتمعات.
وأضاف أن المسؤولية الاجتماعية ليست مجرد أدوار شرفية أو بروتوكولية، وإنما تحمل في طياتها جانبا رساليا يضع على كاهل المشتغلين فيها تحديات أكبر، تتمثل في ضرورة مضاعفة الجهود للنهوض بالأدوار المجتمعية للمؤسسات وتعزيز قيم التضامن والتكافل، والتأكيد على أن تضافر الجهود هو السبيل الأوحد لتجاوز التحديات وبلوغ الأهداف المبتغاة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يلعب دوراً أساسياً في المسؤولية المجتمعية، كونه الشريك الرئيسي في مسارات التنمية وتعزيز نماء الاقتصاد الوطني، فضلاً عن دوره في تهيئة بيئة العمل وخلق فرص التوظيف والتدريب ورفع القدرات البشرية، وتمكين المرأة بما يؤهل المجتمعات لتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة السبعة عشر والسياسات والبرامج الوطنية المعززة للأعمال المجتمعية.
وعبر ناس عن بالغ الإمتنان والشكر و الاعتزاز للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية على هذا التكريم واختياره "شخصية العام في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2023م"، منوهاً إلى أن هذا التكريم يشكل دافعا كبيرا لبذل المزيد من العمل، ومواصلة الالتزام بالمسؤوليات تجاه المجتمع، داعياً كافة الجهات والمؤسسات الخاصة والأهلية لتعزيز مفهوم المسؤولية والتوسع في أنشطتها بما يحقق رفاهية الشعوب والارتقاء بهما نحو الأفضل، ويسهم في مساعدة الحكومات في تأمين خدمات اجتماعية لجميع الفئات من مختلف الشرائح المجتمعية التى تكون في حاجة لمثل هذه الخدمات.

MENAFN08012024000055011008ID1107697292

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث