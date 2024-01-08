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تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

1/8/2024 3:13:48 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.


ليـــلاً: الاجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

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