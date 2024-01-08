تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
ليـــلاً: الاجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
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