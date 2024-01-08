Wednesday, 10 January 2024 02:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق فعاليات الحملة الوطنية فلسطين بوصلتنا وتاجها القدس الشريف

1/8/2024 3:13:47 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انطلقت، اليوم الاثنين من الجامعة الأردنية فعاليات الحملة الوطنية "فلسطين بوصلتنا وتاجها القدس الشريف" تحت عنوان "دور الأردن والهاشميين في الدفاع عن القضية الفلسطينية"، بمشاركة 40 جامعة حكومية وخاصة وكلية مجتمع.


وتأتي الحملة، بتنظيم من جمعية فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني، لبيان جهود الأردن المستمرة، بقيادة جلالة الملك ويعضده فيها سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، تجاه الأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للمستشفى الميداني الأردني في غزة التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية بتوجيهات ملكية سامية.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN08012024000208011052ID1107697267

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث