انطلاق فعاليات الحملة الوطنية فلسطين بوصلتنا وتاجها القدس الشريف

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انطلقت، اليوم الاثنين من الجامعة الأردنية فعاليات الحملة الوطنية "فلسطين بوصلتنا وتاجها القدس الشريف" تحت عنوان "دور الأردن والهاشميين في الدفاع عن القضية الفلسطينية"، بمشاركة 40 جامعة حكومية وخاصة وكلية مجتمع.



وتأتي الحملة، بتنظيم من جمعية فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني، لبيان جهود الأردن المستمرة، بقيادة جلالة الملك ويعضده فيها سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، تجاه الأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للمستشفى الميداني الأردني في غزة التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية بتوجيهات ملكية سامية.

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