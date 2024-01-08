انطلاق فعاليات الحملة الوطنية فلسطين بوصلتنا وتاجها القدس الشريف

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انطلقت، اليوم الاثنين من الجامعة الأردنية فعاليات الحملة الوطنية "فلسطين بوصلتنا وتاجها القدس الشريف" تحت عنوان "دور الأردن والهاشميين في الدفاع عن القضية الفلسطينية"، بمشاركة 40 جامعة حكومية وخاصة وكلية مجتمع.
وتأتي الحملة، بتنظيم من جمعية فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني، لبيان جهود الأردن المستمرة، بقيادة جلالة الملك ويعضده فيها سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، تجاه الأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للمستشفى الميداني الأردني في غزة التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية بتوجيهات ملكية سامية.
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