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اختتام مخيم أيلة للفن التشكيلي في العقبة

1/8/2024 3:13:47 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -اختتمت في العقبة اليوم الاثنين فعاليات مخيم أيلة للفن التشكيلي الذي نظمته جمعية أيلة للثقافة والفنون بمشاركة السعودية وتونس وليبيا والاردن للتعريف بالفنون التشكيلية.


وقال محافظ العقبة خالد الحجاج خلال رعايته حفل الختام ان جمعية أيلة للثقافة والفنون من أبرز الهيئات الثقافية على مستوى المملكة، وقد عملت منذ تأسيسها عام 2015 على احتضان الموهوبين والمثقفين وقدمت البرامج والأنشطة الثقافيّة المتميزة التي جعلت العقبة مقصدا ثقافيا لكل المبدعين العرب.

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