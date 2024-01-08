Wednesday, 10 January 2024 02:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جامعة آل البيت تنتج فيديو بعدة لغات نصرة للأهل في غزة

1/8/2024 3:13:47 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أنتجت جامعة آل البيت فيديو بعنوان "بعدة لغات نصرة إلى أهلنا في غزة"، يهدف إلى إيصال صوت أهالي القطاع لأكبر عدد من شعوب العالم.


وشارك بالفيديو طلبة الجامعة لشرح معاناة أهالي غزة جراء العدوان الإسرائيلي، ومناشدة المنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية كافة لنصرتهم، وتقديم العون والمساعدة ووقف العدوان الإسرائيلي عليهم.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN08012024000208011052ID1107697265

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث