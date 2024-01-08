جامعة آل البيت تنتج فيديو بعدة لغات نصرة للأهل في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أنتجت جامعة آل البيت فيديو بعنوان "بعدة لغات نصرة إلى أهلنا في غزة"، يهدف إلى إيصال صوت أهالي القطاع لأكبر عدد من شعوب العالم.
وشارك بالفيديو طلبة الجامعة لشرح معاناة أهالي غزة جراء العدوان الإسرائيلي، ومناشدة المنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية كافة لنصرتهم، وتقديم العون والمساعدة ووقف العدوان الإسرائيلي عليهم.
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