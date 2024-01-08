اجتماع حكومي الثلاثاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يعقد وزيرا المياه والري المهندس رائد السعود، والاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، لقاء إعلاميا مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "القطاع المائي .. الواقع والتحديات"، وذلك في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غد الثلاثاء في مبنى وزارة الاتصال.



ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة، ويتولى استضافة المسؤولين مع المجتمع ووسائل الإعلام للحديث حول القضايا والمواضيع العامة.



ويتناول اللقاء عددا من المواضيع التي تمس قطاع المياه، وأبرزها العجز المائي والحلول المطروحة، ومشروع الناقل الوطني، و الاعتداءات على مصادر المياه، ومشاريع خفض الفاقد المائي، والاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه 2023 -2040.

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