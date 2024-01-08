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المفرق: المباشرة بمنح شهادة مزاولة المهنة مجانا

1/8/2024 3:13:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - باشر معهد تدريب مهني المفرق، باستقبال طلبات الاعتراف بالخبرات السابقة ومنح شهادة مزاولة المهنة في المحافظة.


وقال المعهد في بيان اليوم الاثنين، إنه يمكن لأي شخص يعمل بمحل أو مصنع أو شركة أوصاحب مهنة من الأردنيين والسوريين، ولا يملك شهادة مزاولة مهنة، تسجيل معلوماته على الرابط: ( للحصول عليها مجانا.


وأوضح المعهد أن شروط الحصول على الشهادة هي أن يكون صاحب مهنة ولديه خبرة جيدة فيها، ومن الجنسية الأردنية أو سورية، ويعمل بمحل أو مصنع أو شركة، وأن يكون عمره فوق 18 عاما.

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