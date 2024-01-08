بيان صادر عن مديرية الأمن العام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استكملت مديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، إجراءات ترخيص مركز تدريب مهني معتمد، للتدريب على الحرف والمهن ومرخص من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، في مركز إصلاح وتأهيل سواقة.



وتأتي هذه الخطوة الهامة، امتداداً لمساعي الإدارة في تطوير العملية التدريبية، وتحديث المناهج المقدمة للنزلاء، لمواكبة المعايير المعتمدة في مجال التأهيل المهني، بشكل يكسب النزلاء المفرج عنهم المهارات والقدرات، والشهادات المهنية اللازمة للحصول على فرص عمل تمكنهم من الاندماج في المجتمع بصورة منتجة، وتأمين العيش الكريم لأسرهم.



ومرت عملية ترخيص المركز بمراحل، شملت توفير المدربين بمؤهلات مناسبة وقدرات تدريبية، إضافة إلى توفير المباني والمعدات، والمناهج المخصصة لكل حرفة، والتي استطاع المركز اجتيازها بنجاح.



وسيصبح المركز بناء على هذا الاعتماد، مخولا بتأهيل النزلاء المتدربين ومنحهم الشهادات التدريبية، وشهادات مزاولة المهن بعد اكتمال تدريبهم في قطاعات: النجارة، والتصميم والديكور، وتشكيل المعادن، وصيانة المركبات، والمهارات الزراعية، والصناعات الغذائية، والتحف اليدوية، وقطاع قص الشعر.

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