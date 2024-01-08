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القسام تُفشل محاولة لتحرير أحد أسرى الاحتلال

1/8/2024 3:13:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام، مساء الاثنين، انها أفشلت محاولة صهيونية لتحرير أحد أسرى الاحتلال في مخيم البريج، بعد تسلل قوة خاصة لمكان اعتقد الاحتلال تواجد أحد الأسرى بداخله .
وأضافت أنه تم التصدي للقوة وإفشال مهمتها والاشتباك معها، وإيقاعهم بين قتيل وجريح، وأنه تم التحفظ على بعض مقتنيات القوة الخاصة.

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