القسام تُفشل محاولة لتحرير أحد أسرى الاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام، مساء الاثنين، انها أفشلت محاولة صهيونية لتحرير أحد أسرى الاحتلال في مخيم البريج، بعد تسلل قوة خاصة لمكان اعتقد الاحتلال تواجد أحد الأسرى بداخله .
وأضافت أنه تم التصدي للقوة وإفشال مهمتها والاشتباك معها، وإيقاعهم بين قتيل وجريح، وأنه تم التحفظ على بعض مقتنيات القوة الخاصة.
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