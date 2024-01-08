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القسام: فجرنا عبوة في قوة صهيونية واشتبكنا معها بخانيونس

1/8/2024 3:13:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام عن تمكن مجاهديها من تفجير عبوة مضادة للأفراد "رعدية" في قوة صهيونية.
وقالت الكتائب في تصريح مقتضب مساء الاثنين، إن مجاهديها اشتبكوا مع من تبقى من أفرادها بالأسلحة الرشاشة داخل أحد المدارس قرب منطقة المحطة بمدينة خانيونس، وحضرت طواقم الإنقاذ للمكان لإجلاء القتلى والمصابين.

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