القسام: فجرنا عبوة في قوة صهيونية واشتبكنا معها بخانيونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام عن تمكن مجاهديها من تفجير عبوة مضادة للأفراد "رعدية" في قوة صهيونية.
وقالت الكتائب في تصريح مقتضب مساء الاثنين، إن مجاهديها اشتبكوا مع من تبقى من أفرادها بالأسلحة الرشاشة داخل أحد المدارس قرب منطقة المحطة بمدينة خانيونس، وحضرت طواقم الإنقاذ للمكان لإجلاء القتلى والمصابين.
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