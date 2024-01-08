محتجز إسرائيلي يطالب نتنياهو بإيقاف الحرب على غزة عبر فيديو بثته حركة الجهاد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الاثنين، مقطع فيديو مسجل يظهر محتجزا إسرائيليا على قيد الحياة، يطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإيقاف الحرب على غزة وإنجاز صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.
والمحتجز إلعاد كتسير البالغ 47 عاما من كيبوتس نيرعوز، قال إنه محتجز في غزة لدى حركة الجهاد الإسلامي منذ 3 أشهر، بحسب ما أظهر الفيديو.
كتسير وجه رسالة إلى نتنياهو وأعضاء الكابينيت قال فيها: "تركتموني في الأسر، وتركتموني أواجه مصير الموت للمرة الأولى في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، والآن تريدون أن تتركوني للمرة الثانية لثلاثة أشهر هنا في غزة ورأيت قريبي يموت وبمعجزة أنا ما زلت على قيد الحياة".
وأضاف: "لا تقولوا لعائلتي أنكم فعلتم كل شيء من أجل استعادتي هذا غير صحيح ... أنا أريد أن أقول لعائلتي إنني أحبهم كثيرا وأنا جدا مشتاق لهم".
وأوضح كتسير: "أنا أريد أن يعيدونني وجميع المختطفين ويوقفوا حرب الإبادة هذه ...".
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