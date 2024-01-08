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محتجز إسرائيلي يطالب نتنياهو بإيقاف الحرب على غزة عبر فيديو بثته حركة الجهاد

1/8/2024 3:13:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الاثنين، مقطع فيديو مسجل يظهر محتجزا إسرائيليا على قيد الحياة، يطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإيقاف الحرب على غزة وإنجاز صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.


والمحتجز إلعاد كتسير البالغ 47 عاما من كيبوتس نيرعوز، قال إنه محتجز في غزة لدى حركة الجهاد الإسلامي منذ 3 أشهر، بحسب ما أظهر الفيديو.


كتسير وجه رسالة إلى نتنياهو وأعضاء الكابينيت قال فيها: "تركتموني في الأسر، وتركتموني أواجه مصير الموت للمرة الأولى في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، والآن تريدون أن تتركوني للمرة الثانية لثلاثة أشهر هنا في غزة ورأيت قريبي يموت وبمعجزة أنا ما زلت على قيد الحياة".


وأضاف: "لا تقولوا لعائلتي أنكم فعلتم كل شيء من أجل استعادتي هذا غير صحيح ... أنا أريد أن أقول لعائلتي إنني أحبهم كثيرا وأنا جدا مشتاق لهم".


وأوضح كتسير: "أنا أريد أن يعيدونني وجميع المختطفين ويوقفوا حرب الإبادة هذه ...".

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