أمسية ثقافية حول كتاب لهجة الرمثا وما حولها في أمهات الكتب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم ملتقى ألق الثقافي، اليوم الاثنين، أمسية ثقافية للكاتب حسن عياد، حول كتابه الموسوم بـ"لهجة الرمثا وما حولها في أمهات الكتب" ،والصادر بدعم من وزارة الثقافة.



وعرض الباحث لعديد الكلمات التي وجدها تتكرر في لهجة الرمثا وما حولها، معتبرا أنها أقرب اللهجات للغة العربية الفصيحة.



وتناول بعض القصص والأحداث من أمهات الكتب التي قرأها مثل: تفسير ابن كثير بعدد من أجزائه، وسيرة ابن هشام، وكتاب الأغاني للأصفهاني، والحيوان للجاحظ، والعقد الفريد بأجزاء عدة، وتاريخ الطبري، وغير ذلك من الكتب في التراث العربي.

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