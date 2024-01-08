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اليوم الأصعب للجيش الاسرائيلي في غزة .. ماذا حدث ؟

1/8/2024 3:13:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مصادر إسرائيلية بمقتل 9 ضباط وجنود إسرائيليين في هجومين منفصلين بقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتحدثت مواقع عبرية عن حدث صعب وقع لجنود الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين في جنوب القطاع.
وقالت مواقع تواصل اسرائيلية ان الرقابة العسكرية فرضت منع نشر حول الحدث.
وقالت القناة 14 العبرية "هذا اليوم الصعب يحمل أخبارا صعبة، ستظهر خلال الساعات القادمة.

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