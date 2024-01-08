اليوم الأصعب للجيش الاسرائيلي في غزة .. ماذا حدث ؟

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مصادر إسرائيلية بمقتل 9 ضباط وجنود إسرائيليين في هجومين منفصلين بقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وتحدثت مواقع عبرية عن حدث صعب وقع لجنود الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين في جنوب القطاع.
وقالت مواقع تواصل اسرائيلية ان الرقابة العسكرية فرضت منع نشر حول الحدث.
وقالت القناة 14 العبرية "هذا اليوم الصعب يحمل أخبارا صعبة، ستظهر خلال الساعات القادمة.
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