القناة 12: وفاة رقيب إسرائيلي بسكتة قلبية بعد مقتل جنود تحت إمرته

القناة 12: وفاة رقيب إسرائيلي بسكتة قلبية بعد مقتل جنود تحت إمرته
التاريخ
1/8/2024 3:13:46 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة 12 الإسرائيلية إن رقيبا في لواء جفعاتي بالجيش الإسرائيلي مات بسكتة قلبية بعد مقتل جنود تحت إمرته في قطاع غزة.
وأضافت القناة أن مقربين من الرقيب الإسرائيلي أكدوا أن وفاته ناجمة عن عدم قدرته على تحمل ما رآه في غزة.
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