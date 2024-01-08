الاحتلال يغتال 3 فلسطينيين شرقي مدينة طولكرم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، 3 فلسطينيين في ضاحية كتابا، شرقي مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها مساء اليوم، بأن قوة خاصة إسرائيلية ترافقها قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت ضاحية كتابا وتحديدا شارع مسجد القيسي، وأطلقت الرصاص بكثافة تجاه مركبة متوقفة في المكان، قبل أن تحاصر أحد المنازل في المنطقة وتغتال الشبان الثلاثة داخله.

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