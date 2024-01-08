مواجهات مع الاحتلال في حوسان غرب بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، في قرية حوسان، غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان، جمال سباتين، لمراسلنا، بأن المواجهات تركزت في منطقة "المطينة" على المدخل الشرقي للقرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضاف سباتين أن قوات الاحتلال أغلقت منطقة "المطينة"، وأجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها.