مواجهات مع الاحتلال في حوسان غرب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN/اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، في قرية حوسان، غرب بيت لحم.
وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان، جمال سباتين، لمراسلنا، بأن المواجهات تركزت في منطقة "المطينة" على المدخل الشرقي للقرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.
وأضاف سباتين أن قوات الاحتلال أغلقت منطقة "المطينة"، وأجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها.
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