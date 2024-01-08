الرئيس الجزائري: اغتيال الصحفيين الفلسطينيين سيظل وصمة عار تلاحق الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network )
الجزائر/PNN/قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن اغتيال الاحتلال الإسرائيلي الصحفي حمزة الدحدوح، استهداف مقصود للأطقم الإعلامية وانتهاك للقانون الدولي الإنساني.
وقدم تبون رسالة تعزية إلى مراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوح بعد استشهاد نجله حمزة، قال فيها "إنه يعزي من خلاله كل أهالي الصحفيين الشهداء الذين قضوا في هذا العدوان الغاشم المستمر على غزة".
وجاء في رسالة التعزية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية: "بمزيد من الأسى والحزن تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، نبأ اغتيال الصحفي حمزة وائل الدحدوح، نجل الصحفي في قناة الجزيرة وائل الدحدوح، برصاص الغدر الصهيوني، ليرتقي شهيدا ويلتحق بمعظم أفراد أسرته الشهداء، جراء العدوان الصهيوني الهمجي، وهو استهداف مقصود للأطقم الإعلامية التي تؤدي دورها، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وحق الحماية التي يخولها لهم".
وأضاف الرئيس تبون أن ذكراهم ستظل "خالدة، ووصمة عار تلاحق الاحتلال، في كل زمان ومكان، شاهدة على تكميم أصوات الحرية وطمس حقيقة الجرائم الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
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