الرئيس الجزائري: اغتيال الصحفيين الفلسطينيين سيظل وصمة عار تلاحق الاحتلال

MENAFN - Palestine News Network ) الجزائر/PNN/قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن اغتيال الاحتلال الإسرائيلي الصحفي حمزة الدحدوح، استهداف مقصود للأطقم الإعلامية وانتهاك للقانون الدولي الإنساني.

وقدم تبون رسالة تعزية إلى مراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوح بعد استشهاد نجله حمزة، قال فيها "إنه يعزي من خلاله كل أهالي الصحفيين الشهداء الذين قضوا في هذا العدوان الغاشم المستمر على غزة".

وجاء في رسالة التعزية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية: "بمزيد من الأسى والحزن تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، نبأ اغتيال الصحفي حمزة وائل الدحدوح، نجل الصحفي في قناة الجزيرة وائل الدحدوح، برصاص الغدر الصهيوني، ليرتقي شهيدا ويلتحق بمعظم أفراد أسرته الشهداء، جراء العدوان الصهيوني الهمجي، وهو استهداف مقصود للأطقم الإعلامية التي تؤدي دورها، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وحق الحماية التي يخولها لهم".

وأضاف الرئيس تبون أن ذكراهم ستظل "خالدة، ووصمة عار تلاحق الاحتلال، في كل زمان ومكان، شاهدة على تكميم أصوات الحرية وطمس حقيقة الجرائم الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".