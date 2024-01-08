عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع يرفع الحصيلة الإجمالية للشهداء الى 23 ألف شهيد

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN/في اليوم الـ94 من العدوان على قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، غاراتها وقصفها على عدة مناطق متفرقة من القطاع، لا سيما على وسطه وجنوبه، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، لتتجاوز بذلك الحصيلة الإجمالية للعدوان 23 ألف شهيد.

وأفادت مصادر محلية وصحية، بارتكاب الاحتلال جرائم عدة بجباليا وبيت حانون شمالي القطاع، خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء، بينما أعلن عن استشهاد الصحفي عبدالله بريص بقصف إسرائيلي جنوب غزة.

وبحسب المصادر، تعرضت المنطقة الوسطى في قطاع غزة لغارات عنيفة استهدفت شققاً سكنيةً وخيام النازحين، بينما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على النصيرات والمغازي والبريج وشارع صلاح الدين، ما أدى الى استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين.

وقال مراسلونا إن طائرة إسرائيلية مسيرة من طراز "كواد كابتر" أطلقت النار بشكل مكثف في مناطق مختلفة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وكانت مصادر صحية قد أعلنت في وقت سابق، اليوم، ارتفاع

حصيلة القصف الإسرائيلي على منازل المواطنين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة إلى 18 شهيدا بينهم أطفال ونساء وعشرات الجرحى، تزامنا مع تواصل القصف الإسرائيلي العنيف في مخيم المغازي وبلدة الزوايدة.

وفي محافظة خان يونس، بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ ساعات الفجر 30 شهيداً 5 منهم لا تزال جثامينهم داخل إحدى المدارس.

وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية، باستشهاد 73 مواطنا وإصابة 99 آخرين على الأقل، في قصف إسرائيلي لقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تم ارتكاب العديد من المجازر.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 23084 شهيدا، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و58926 جريحا، إضافة إلى أكثر من 7000 شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض، وذلك منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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