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جنود الاحتلال ومستعمرون يعتدون على مواطنين ويتلفون محاصيل زراعية جنوب الخليل

1/8/2024 3:13:13 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN/اعتدى جنود الاحتلال ومستعمرون، اليوم الإثنين، على مواطنين بالضرب، وأتلفوا محاصيل زراعية جنوب الخليل.

وأفادت مصادر طبية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على الشاب عمر عبد الهادي القصاص (33 عاما) جنوب الخليل، ما أسفر عن إصابته برضوض، نقل إثرها إلى مستشفى دورا.

وفي بلدة يطا، هاجم مستعمرو مستعمرة "اتسخار مان" رعاة أغنام في واد الجوايا وأجبروهم على مغادرة المراعي بعد الاعتداء عليهم، وخربوا سياجا يحيط بأراضي عائلة النواجعة، كما أطلقوا ماشيتهم في محاصيل المواطنين الزراعية المملوكة لعائلات: الشواهين، والنواجعة، والدعاجنة، ومنعوا المواطن ممدوح أبو طبيخ من فلاحة أرضه.

وفي منطقة "واد اجحيش" بمسافر يطا، احتجز جنود الاحتلال المواطن محمد النواجعة، ونكلوا به.

وفي منطقة "قويويص" زرع مستعمرون أشجارا في أراضي المواطنين، فيما طارد آخرون رعاة أغنام ومنعوهم من الوصول للمراعي في منطقة "واد ماعين".


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