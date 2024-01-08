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الاحتلال يقتحم بلدة قفين شمال طولكرم

1/8/2024 3:13:11 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، بلدة قفين، شمال طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوة عسكرية راجلة اقتحمت البلدة، وسط إطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي، دون أن يبلغ عن إصابات.

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