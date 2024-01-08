الاحتلال يقتحم بلدة قفين شمال طولكرم
التاريخ
1/8/2024 3:13:11 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، بلدة قفين، شمال طولكرم.
وذكرت مصادر محلية، أن قوة عسكرية راجلة اقتحمت البلدة، وسط إطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي، دون أن يبلغ عن إصابات.
MENAFN08012024000205011050ID1107697248
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.