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رئيس الحرس الوطني يودع قائد الجيش بجمهورية باكستان الإسلامية لدى مغادرته المنامة مساء اليوم

1/8/2024 3:06:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ودع سمو الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، الفريق أول ركن سيد عاصم منير قائد الجيش بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، بحضور الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، مساء اليوم، لدى مغادرته مطار البحرين الدولي .

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