رئيس الحرس الوطني يودع قائد الجيش بجمهورية باكستان الإسلامية لدى مغادرته المنامة مساء اليوم

رئيس الحرس الوطني يودع قائد الجيش بجمهورية باكستان الإسلامية لدى مغادرته المنامة مساء اليوم
التاريخ
1/8/2024 3:06:24 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ودع سمو الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، الفريق أول ركن سيد عاصم منير قائد الجيش بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، بحضور الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، مساء اليوم، لدى مغادرته مطار البحرين الدولي .
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