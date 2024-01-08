الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يطلق العد التنازلي لأولمبياد باريس 2024

أطلق إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا اليوم الاثنين العد التنازلي قبل 200 يوم على انطلاق أولمبياد باريس 2024 وحث الفرنسيين على ممارسة الرياضة بصورة أكبر إذ تستعد البلاد لاستضافة الألعاب الصيفية لأول مرة منذ 100 عام.

وقال ماكرون في مقطع فيديو نُشر على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر وهو يقف بجوار كيس ملاكمة وقفازات على كتفه وقليل من العرق يتصبب من جبهته "ستنطلق الأولمبياد بعد 200 يوم وسيبدأ العد الآن، لهذا السبب لدينا قضية وطنية كبرى هذا العام وهي الرياضة.

"الرياضة في المدارس، قمنا كما تعلمون بفرض ممارسة الرياضة 30 دقيقة على جميع طلاب المدارس الابتدائية، وزيادة فترات ممارسة الرياضة في المدارس الثانوية، وأدعوكم جميعا إلى ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميا، إن لم يكن أكثر قدر الإمكان".

وسلط ماكرون الضوء أيضا على الأهداف الأخرى التي حددتها فرنسا للأولمبياد.

وأشار ماكرون إلى أن الأولمبياد ستراعي اتفاقيات باريس المتعلقة بالمناخ.

وقال "سنستضيف ألعابا تحقق المساواة بين الجنسين، مع وجود عدد متساوٍ من الرياضيات والرياضيين، سنشهد وفودا استثنائية من الرياضيين الأولمبيين والبارالمبيين، وآمل أن تحقق فرنسا الكثير من الميداليات".

وتقام الألعاب الأولمبية في الفترة من 26 يوليو

إلى 11 أغسطس، بينما تقام الألعاب البارالمبية في الفترة من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر .

ومن المقرر أن يكشف المنظمون عن الميداليات الشهر المقبل، على أن يتم تسليم قرية الرياضيين في الأول من مارس أذار

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