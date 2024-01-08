تقام يومي 20 و21 شهر يناير الحالي..20 حكماً دولياً يديرون تحدي الفجيرة للياقة البدنية

وقع الاختيار على 20 حكماً دولياً، لقيادة منافسات بطولة الإمارات لتحدي الفجيرة للياقة البدنية 2024، والتي تقام يومي 20 و21 شهر يناير الحالي، حيث عقدت اللجنة المنظمة، ولجنة اللياقة البدنية في اتحاد بناء الأجسام، عدة اختبارات، بإشراف مدير لجنة الحكام، محمد العمدة، ومدير البطولة، أحمد عبد الله آل علي، وبمشاركة 30 حكماً، تم اختيار 20 حكماً منهم.

وقال أحمد عبد الله آل علي: تم اختيار ثلاثة محكمين مواطنين، وهم كل من محمد طاهر ووديعة الظاهري، وعبير الخاجه، بينما تم اختيار الحكمين سلطان الأحمد ومخلد نمشان من السعودية، واختيار أسامة كمال الدين وأحمد الخزاعي من البحرين، وصهيب الكندي من عمان، وحمدي الدمرداش وعماد يوسف من مصر.



بدوره، ثمّن أحمد بن ظبوي رئيس لجنة اللياقة البدنية في اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، الجهود التي يبذلها مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، والتي ساهمت بنقلة نوعية قوية باستقطاب الشباب من كلا الجنسين، على ممارسة رياضة اللياقة البدنية، ومؤكداً أن اللجنة المنظمة للبطولة اختارت نخبة من أفضل المحكمين لقيادة المنافسات، وذلك حرصاً منها على أن تخرج البطولة بأفضل صورة في نسختها الثانية، خصوصاً مع مشاركة لاعبين أقوياء من مختلف دول العالم.

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