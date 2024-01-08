وفاة أسطورة كرة القدم الألمانية فرانتس بيكنباور عن عمر 78 عاماًً

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الاثنين وفاة فرانز بكنباور، أحد أساطير كرة القدم الألمانية، الذي فاز بكأس العالم مع ألمانيا لاعبا في 1974 ومدربا في 1990، عن عمر ناهز 78 عاما.
وكان بكنباور صاحب حضور قوي على أرض الملعب مع منتخب ألمانيا الغربية وبايرن ميونيخ، الذي فاز معه بالكأس الأوروبية ثلاث مرات متتالية، وكان يحمل لقب القيصر.
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