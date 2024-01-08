وفاة أسطورة كرة القدم الألمانية فرانتس بيكنباور عن عمر 78 عاماًً

أعلنت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الاثنين وفاة فرانز بكنباور، أحد أساطير كرة القدم الألمانية، الذي فاز بكأس العالم مع ألمانيا لاعبا في 1974 ومدربا في 1990، عن عمر ناهز 78 عاما.

وكان بكنباور صاحب حضور قوي على أرض الملعب مع منتخب ألمانيا الغربية وبايرن ميونيخ، الذي فاز معه بالكأس الأوروبية ثلاث مرات متتالية، وكان يحمل لقب القيصر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز