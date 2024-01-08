ذهبيتان وبرونزيتان لقوس وسهم الحمرية في دوري الإمارات

توج فريق الحمرية للقوس والسهم بذهبيتين وبرونزيتين ضمن المرحلة الثالثة من دوري الإمارات، التي استضافها نادي رأس الخيمة

يومي 6 و7 يناير الجاري. وفاز بالميداليتين الذهبيتين زايد الطنيجي (فئة الشباب) وسنيهال ديفاكار (فئة السيدات)، بينما جاءت البرونزيتان عن طريق عبد الرحمن سيتي (فئة الشباب) وغيث ناصر (فئة البراعم). وأشاد سلطان الشامسي عضو مجلس إدارة نادي الحمرية، أمين السر العام بالنتائج المحققة من فريق القوس والسهم، مطالباً بالاستمرار على النهج ذاته خلال البطولات المقبلة.

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