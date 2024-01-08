الأكبر من نوعها التي ينظمها مجلس دبي الرياضي .. نجاح كبير لـ «الطائرة العمالية الخامسة»

اختتمت بنجاح كبير وأجواء حماسية وتنافس قوي منافسات بطولة الكرة الطائرة ضمن فعاليات النسخة الخامسة من «الدورة الرياضية العمالية» الأكبر من نوعها التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، وتقام تحت شعار «إسعادهم هدفنا» على مختلف الملاعب في دبي، وتستمر حتى 13 مارس 2024، وتتضمن 11 لعبة رياضية هي: كرة السلة، كرة القدم، سباق الطريق، مصارعة الذراعين، الريشة الطائرة، الكرة الطائرة، السباحة، شد الحبل، اليوغا، الكريكت، ورياضة الكبادي.

وشارك في البطولة التي أقيمت منافساتها في مجمع أرينا بشركة دلسكو في منطقة القوز الصناعية 17 فريقًا من الرجال والسيدات وتابع البطولة عدد كبير من الجمهور من العمال والأسر التي حرصت على تشجيع اللاعبين واللاعبات وتحفيزهم أثناء البطولة.

وتوج فريق شركة (أجمل للعطور) بلقب البطولة في فئة الرجال بعد فوزه بالمركز الأول وتغلبه على فريق شركة (إينوك) في مباراة صعبة وقوية انتهت بنتيجة 2 – 1 (13-15، 15-11، 15-13)، وجاء فريق إينوك في المركز الثاني، وحل فريق (شركة النابودة) في المركز الثالث بعد تغلبه على فريق (الواحة للصناعات المعدنية)، وفاز اللاعب ميلان تشاند من شركة (أجمل للعطور) بجائزة أفضل لاعب في البطولة، وحصل اللاعب جاستن صني من (شركة إينوك) على جائزة أفضل لاعب ناشئ.

تألق

وفي منافسات السيدات فاز فريق (شركة إينوك) بالمركز الأول بعد تغلبه على فريق (شركة إمريل) بنتيجة 2 – 0 (15-09، 15-07)، ليأتي فريق (شركة إمريل) في المركز الثاني، وحل فريق (شركة ترانس غارد) في المركز الثالث بعد تغلبه على فريق (إذاعة البنيان إف إم)، وحصل فريق شركة (إيجادا) على لقب الفريق المثالي، وفازت اللاعبة أميليا دي أسيس من فريق (شركة إينوك) بجائزة أفضل لاعبة في البطولة، فيما حصلت اللاعبة سوسميتا بوديل من فريق (شركة إمريل) على جائزة أفضل لاعبة ناشئة.

وفي ختام البطولة قام عبد الله لشكري أمين عام اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، وممثل عن مجلس دبي الرياضي، بتكريم الفائزين في فئة الرجال، كما قامت فاطمة أحمد المنسق العام لمبادرة الروح الإيجابية في شرطة دبي بتكريم الفائزات في فئة السيدات، وتم توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالإضافة إلى الفائزين بالجوائز الفردية في البطولة، كما تم توزيع جوائز وهدايا للفائزين في المسابقات التي أقيمت على هامش البطولة للجمهور الذي تابع المنافسات.

وتتواصل فعاليات الدورة الرياضية العمالية الخامسة على مدار الأسابيع المقبلة، حيث تقام منافسات بطولة شد الحبل يوم الأحد المقبل، وتقام منافسات الدورة في 10 مواقع مختلفة هي جبل علي، القوز، الجداف، موانئ دبي العالمية، شركة دتكو، شركة دلسكو، مجمع إينوك السكني، القصيص، المحيصنة الرابعة، ومجمع الغرير السكني.

ويهدف مجلس دبي الرياضي من تنظيم الدورة الرياضية العمالية إلى إتاحة الفرصة للعاملين بالشركات لرفع مستوى لياقتهم البدنية وإرساء شراكة فاعلة بين المؤسسات الحكومية والخاصة من خلال توفير فرص التواصل بينهم إلى جانب تحسين ظروف العمل من أجل رفع الإنتاجية وشغل أوقات فراغهم بممارسة الرياضة والنشاط البدني، ومشاركتهم في أجواء مليئة بالمنافسة والترفيه بما يحقق رؤية المجلس في بناء مجتمع رياضي متميز وسعيد.

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