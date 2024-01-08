طرق دبي: منظومة متكاملة لصيانة واستدامة الحركة المرورية على جسر آل مكتوم

أكدت هيئة الطرق والمواصلات أن جسر آل مكتوم، يخضع لمنظومة متكاملة من الصيانة الدوري، التي تُحدث بشكل سنوي لضمان استدامة وكفاءة الجسر، الذي يمثل شرياناً حيوياً للتنقل بين منطقتي ديره وبردبي، وهو الجسر الأقدم على مستوى الإمارة، إلى جانب الحفاظ علـى الحركة المرورية القائمة عليه. وتولي الهيئة اهتماما كبيراً في تعزيز البنية التحتية للجسور والطرق الرئيسية ومنظومة التنقل في دبي، لمواكبة المسيرة التنموية الحالية والمستقبلية، وتحقيق رؤية الهيئة في الريادة العالمية للتنقل السهل والمستدام بإمارة دبي.

وتنفذ الهيئة خطة الصيانة الدورية على جسر آل مكتوم، وفق خمس مراحل زمنية، وهي: الصيانة الوقائية والروتينية اليومية، والصيانة الأسبوعية، والصيانة الشهرية، والصيانة الوقائية والروتينية ربع السنوية، والصيانة الرئيسية للجسر بشكل سنوي، والجدير بالذكر أن معظم عمليات الصيانة تجرى خلال فترة إغلاق الجسر بعد منتصف الليل على مدار يومين في الأسبوع، وذلك للتأكد من عدم تأثير أعمال الصيانة على الحركة المرورية، وحفاظاً على سلامة الجمهور.

وفي السياق ذاته، قال عبدالله آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: "يعتبر جسر آل مكتوم واحداً من أقدم المعابر الخمسة فوق خور في دبي، وهو أول جسر أفتتح في إمارة دبي في عام 1962، لتمكين الجمهور من العبور من بر دبي إلى ديره، أو العكس. ومن هذا المنطلق تحرص الهيئة على إتباع أحدث الوسائل وأكثرها ابتكارا في صيانة وتحسين أصولها، وبالتالي تعزيز كفاءة الطرق وإطالة العمر الافتراضي لها".

وأضاف آل علي: "شهد العام 2023، إجراء ما يزيد عن 104 من أعمال الصيانة الروتينية والتصحيحية، واستغرق انجازها حوالي 5222 ساعة عمل، وتعكس هذه الأرقام حجم الجهود المبذولة من قبل الهيئة لضمان انسيابية الحركة المرورية على جسر آل مكتوم، الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 22 ألف مركبة في الساعة على الاتجاهين".



وأستطرد آل علي، قائلاً: "نفذت الهيئة 14 من أعمال الصيانة الرئيسية لجسر آل مكتوم للفترة ما بين عام 2014 وعام 2022، وتمثلت أبرزها في: استبدال الأسطوانة الهيدروليكية الرئيسية واستبدال جميع انابيب الأنظمة الهيدروليكية للجسر بحضور نخبة الخبراء العالميين، والفحص الشامل للحالة الإنشائية للجزء المتحرك من جسر آل مكتوم، واستبدال جميع المحابس والمجسات والصمامات الهيدروليكية وملحقاتها أثناء الصيانة الشاملة للجسر، وأعمال الطلاء المضاد للانزلاق على أسطح الجسر المتحرك لمسارات المركبات، والتقييم الانشائي بشكل متخصص للستائر المعدنية تحت الماء، واختبارات التأكد من العمر الخدمي للجسر".

ونوه آل علي على أن جسر آل مكتوم يعد من أكثر الجسور المتحركة تطوراً نظراً لتواجد مضخات هيدروليكية تسمح بفتح وإغلاق الجسر، وتساهم هذه الميزة في تسهيل حركة الملاحة البحرية للسفن والقوارب المرتفعة التي تمر عبر خور دبي من أسفل الجسر، بالإضافة إلى أن هذه الميزة تسهل إجراء الفحوصات التشغيلية لجميع الآلات الهامة، وكذلك الفحص الروتيني والمراقبة لجميع الأجزاء التي تحتاج إلى أعمال التشحيم.

وتعمل الهيئة خلال الصيانة الروتيني والوقائية بشكل يومي، على التحقق من سلامة المولد الكهربائي الرئيسي ورافعات المكابح والأنابيب الهيدروليكية للجسر، وفحص تسريب الزيوت في الانابيب والخراطيم والمضخات الهيدروليكية المتحكمة بعمليات وفتح وإغلاق الجسر، والفحص والتحقق من الوصلات الكهربائية لمجموعة الصمامات الهيدروليكية المتحكمة بحركة الأسطوانات، والفحص البصري لمسار المشاة على الجسر، الفحص البصري من واجهة الجدار الاستنادي، وفحص جميع مصابيح الإشارات الضوئية على الجسر واستبدالها عند اللزوم.

وتشمل أعمال الصيانة الروتينية الوقائية بشكل أسبوعي، تنظيف وفحص المفاتيح الهيدروليكية لنظام القفل، اختبار الأداء السليم لمحرك الديزل الذي يستخدم حالات الطوارئ، واختبار تشغيل المولد الاحتياطي المستخدم في حالات الطوارئ، تنظيف وتشحيم الاسطوانات الرئيسية لرافعات الجسر.

وتتمثل أعمال الصيانة الروتينية والوقائية الشهرية في فحص وصيانة وحدات التكييف لغرف التحكم الرئيسية وغرف لوحات الكهرباء الخاصة بالجسر، والتحقق من فواصل التمدد والفجوات للجسر، وفحص وتشحيم جميع الوصلات الميكانيكية على أذرع المكابح وسلاسل القيادة في حالات الطوارئ، وفحص وتشحيم لوحات التحمل في صناديق القفل العلوية، وفحص مستوى الزيوت في نظام الفرامل.

وتتضمن أعمال الصيانة الروتينية والوقائية بشكل ربع سنوي، التحقق من مستوى الزيت في المحرك الكهربائي الرئيسي، تحقق من مستوى الزيت في رافعات الفرامل، والتحقق من تدفق زيت التشحيم لمضخة الدوران داخل المحرك الكهربائي الرئيسي وعنصر التبريد، والتحقق من أغلال وحبال المصدات، والتحقق من مثبتات الستائر المعدنية لحماية قواعد الجسر، إلى جانب التحقق من جدران الستائر المعدنية.

وخصصت الهيئة فريق عالمي متخصص لإجراء الصيانة السنوية، والفحص التفصيلي لجميع الأجزاء المدنية والانشائية للجزء المتحرك من جسر آل مكتوم، فضلاً عن الفحص السنوي والذي يتم من عبر فريق متمكن من الغواصين، وذلك للتأكد من سلامة الستائر المعدنية المحيطة بقواعد الجسر تحت الماء.

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