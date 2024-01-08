مكتوم وأحمد بن محمد يحضران أفراح بن هندي في دبي

حضر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، مساء اليوم (الإثنين)، حفل الاستقبال الذي أقامه محي الدين بن هندي بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة شيراز عبدالرزاق الانا.

وهنأ سموهما، العروسين وذويهما، متمنين لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، سائلين الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

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