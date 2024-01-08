بوينغ يهوي 8% وأبل يتنفس من جديد مع استقرار الأسهم الأمريكية

(MENAFN
- Al-Bayan)
استقرت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، الاثنين، بعدما بدأت أول أسبوع على انخفاض، فيما هوت أسهم شركة بوينغ بأكثر من 8% بعد التوقف المؤقت لعشرات طائرات بوينغ 737 ماكس 9 للفحص.
وارتفعت أسهم التكنولوجيا، حيث ارتفعت أسهم أبل بأكثر من 1% من نصيحة شركة Evercore ISI للعملاء بالشراء عند انخفاض الأسبوع الماضي، كما زادت أسهم انفيديا وأمازون أيضاً بأكثر من 1%.
وخلال هذا الأسبوع، سيحصل المتداولون على قدر أكبر من الوضوح بشأن مسار تخفيض أسعار الفائدة من البنك المركزي. من المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر يوم الخميس، في حين من المقرر صدور مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة، وسيظهر ما إذا كانت جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم إلى 2% تترسخ.
ودفعت أسهم الشركات الكبرى المؤشرين ستاندارد اند بورز 500 وناسداك نحو الصعود.
ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 138.74 نقطة، أو 0.37 بالمئة، إلى 37327.37 نقطة.
وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 6.46 نقطة، أو 0.14 بالمئة، إلى 4703.70 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 40.39 نقطة، أو 0.28 بالمئة، إلى 14564.47 نقطة.
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