بوينغ يهوي 8% وأبل يتنفس من جديد مع استقرار الأسهم الأمريكية

استقرت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، الاثنين، بعدما بدأت أول أسبوع على انخفاض، فيما هوت أسهم شركة بوينغ بأكثر من 8% بعد التوقف المؤقت لعشرات طائرات بوينغ 737 ماكس 9 للفحص.

وارتفعت أسهم التكنولوجيا، حيث ارتفعت أسهم أبل بأكثر من 1% من نصيحة شركة Evercore ISI للعملاء بالشراء عند انخفاض الأسبوع الماضي، كما زادت أسهم انفيديا وأمازون أيضاً بأكثر من 1%.

وخلال هذا الأسبوع، سيحصل المتداولون على قدر أكبر من الوضوح بشأن مسار تخفيض أسعار الفائدة من البنك المركزي. من المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر يوم الخميس، في حين من المقرر صدور مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة، وسيظهر ما إذا كانت جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم إلى 2% تترسخ.

ودفعت أسهم الشركات الكبرى المؤشرين ستاندارد اند بورز 500 وناسداك نحو الصعود.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 138.74 نقطة، أو 0.37 بالمئة، إلى 37327.37 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 6.46 نقطة، أو 0.14 بالمئة، إلى 4703.70 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 40.39 نقطة، أو 0.28 بالمئة، إلى 14564.47 نقطة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز