النفط يتراجع أكثر من 4% متأثراً بخفض أسعار الخام السعودي

انخفضت أسعار النفط أكثر من 4%، اليوم الاثنين نتيجة خفض شديد في الأسعار من السعودية وزيادة في إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ليطغى تأثير ذلك على مخاوف الإمدادات المرتبطة بتصاعد التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

وخلال التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 4.2% أي 3.38 دولار إلى 75.38 دولار للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.7% أي 3.52 دولار ليصل إلى 70.29 دولار.

وقفز الخامان بأكثر من 2% في الأسبوع الأول من 2024 بعد عودة المستثمرين من العطلة للتركيز على المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط في وتوترات البحر الأحمر.

وكشف مسح لرويترز أن إنتاج منظمة (أوبك) زاد 70 ألف برميل يوميا في ديسمبر إلى 27.88 مليون برميل يوميا، وهو ما فاق تأثيره ضغوط ارتفاع الأسعار المرتبطة بمخاوف جيوسياسية.

وأظهر المسح أن الزيادات في العراق وأنجولا ونيجيريا عوضت التخفيضات المستمرة من جانب السعودية وأعضاء آخرين في تحالف أوبك+ الأوسع.

ودفعت زيادة الإمدادات والمنافسة من منتجين منافسين السعودية إلى خفض سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف تسليم فبراير إلى آسيا إلى أدنى مستوى في 27 شهرا.

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